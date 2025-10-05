²£ÉÍM¡¦Ãæ»³¼ÒÄ¹¡¡Æü»º¤¬¿ÈÇä¤êÈÝÄê¤Ë¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤»×¤¤´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡²£ÉÍM0¡Ý1Çð¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡»°¶¨FÇð¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ë¿ÈÇä¤êÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍM¤ÏÇð¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á°È¾41Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¡£¾¡¤ÁÅÀ31¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿18°Ì²£ÉÍFC¤âÊ¡²¬¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á»ÄÎ±·÷17°Ì¤³¤½¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÇä¤êÊóÆ»¸å½é¤Î°ìÀï¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¿ÈÇä¤ê¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍM¤ÎÃæ»³¾¼¹¨¼ÒÄ¹¤¬»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÆü»º¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡J1»ÄÎ±Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ç¡¢Ìó75¡ó¤Î³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ëÆü»º¤¬²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Âç¼ê¥Î¥¸¥Þ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¼Ò¤ËÇäµÑ¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬É½ÌÌ²½¡£¤À¤¬¡¢3Æü¤ËÆü»º¤¬¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£