»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ø¡ª¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á·âÇË¡¡£³ÅÙÌÜÄ©Àï¤Ç¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×ÂÇ¤ÁÇË¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£´Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤¬Âè£²£¹ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì£²¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¹â»Ô»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡££²£°£²£±Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´êÃ£À®¡££±£µÆü¾¤½¸¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤àÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢Âè£±£°£´Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£½÷À¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£
¡¡·ëÅÞ°ÊÍè½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤È¥É¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿À¼¤ò¸ò¤¨¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´À¤Âå¡¢ÁíÎÏ·ë½¸¤Ç¡¢Á´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤ó¤Ê¤¤ã¡¢Î©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡ÖÁ´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡£Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢É¡Â©¤¬¹Ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞ°÷¤È¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ëÂè£±²óÅêÉ¼¤ò£±°ÌÄÌ²á¡£¾å°Ì£²¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¹â»Ô»á¤¬¾®Àô»á¤òÇË¤Ã¤¿¡£¾®Àô»áÍÍø¤È¤¤¤¦²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤¹µÕÅ¾·à¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ºÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·èÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤¦¤Ã¤Á¤ã¤é¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¾¤½¸¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤àÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëÂè£±£°£´Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£°ËÆ£ÇîÊ¸¤¬£±£¸£¸£µÇ¯¤Ë½éÂåÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é£±£´£°Ç¯¡£À¯³¦¤Î¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤òÂÇÇË¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÏÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤À¡£À¯¸¢°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤¹¤Ë¤â´´»öÄ¹¤Ê¤ÉÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¡£ÁíºÛÇ¤´ü¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤ËÅö¤¿¤ë£²£°£²£·Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¡×¤ò¼«Ç¤¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤¿¤áÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÁýÈ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¾¸õÊä¤È°Û¤Ê¤ë¼çÄ¥¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¹â»Ô»á¡£ÊÝ¼éÁØ¤ò°Õ¼±¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¶¯²½¤â¸øÌó¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ´¤Î½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ±Ñ¼óÁê¤òÂº·É¤¹¤ë¡£¹ÅÇÉ¤Ê¼çÄ¥¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÌµÎà¤Î¸×ÅÞ¤ä¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤òÇ®¾§¡£ÊóÆ»¿Ø¤ËÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤Ï¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢ºå¿ÀÊÁ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µÂ¦¶á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸á¸å£±£±»þ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤Ï»þ´Ö¤òÀË¤·¤ß¥Ñ¥ó¤ä¥¼¥ê¡¼¡£Èè¤ìÃÎ¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥Õ¤Ê½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡þ¹â»Ô¡¡ÁáÉÄ¡Ê¤¿¤«¤¤¤Á¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë£±£¹£¶£±Ç¯£³·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£¿À¸ÍÂçÂ´¡£¾¾²¼À¯·Ð½Î¡¢Ì±Êü¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ£¹£³Ç¯¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½°±¡½éÅöÁª¤·¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞÆþÅÞ¡£²ÆìËÌÊýÃ´ÅöÁê¡¢ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÁíÌ³Áê¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ÆàÎÉ£²¶è¡¢ÅöÁª£±£°²ó¡£ÌµÇÉÈ¶¡£¡ÖÅ´¤Î½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ±Ñ¼óÁê¤òÂº·É¤·¡¢²ó¸ÜÏ¿¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¡£¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¹¥¤¡£