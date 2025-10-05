ºå¿À¡¦À¾½ã¡¡ÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥óÉâ¾å¡¡¹â¹»ÄÌ»»£²£µËÜ¡¡º£µ¨±¦Éª¼ê½Ñ¤ÇÅÐÈÄ¤Ê¤·¡¡°éÀ®¤«¤é¿·¤¿¤ÊÆ»ÀÚ¤ê³«¤¯
¡¡ºå¿À¡¦À¾½ãÌðÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ËÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡Ö±¦Éª´ØÀá¶À»ë²¼´ØÀáÁÍÅ¦½Ð½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤¬Éüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢£±¡¢£²·³¤È¤âÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÁÏ»Ö³Ø±à»þÂå¤Ï¹â¹»ÄÌ»»£²£µËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡££²£°£²£²Ç¯£µ·î£±£¸Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇ·â¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¸×¤ËÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¾½ã¤ËÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÈ´·²¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Âç²½¤±¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£²·³Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¾½ã¤Ï¡Ö¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È°ÊÁ°¤«¤éµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢ËÜ¿Í¤âÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾½ã¤ÏÁÏ»Ö³Ø±à¤«¤é£²£°£±£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÍâÇ¯¤Ï£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Ï£µ¾¡¡¢£²£´Ç¯¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÀïÎÏ³°¤¬¡Ë¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡¢Ìó£±£°¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö±¦Éª´ØÀá¶À»ë²¼´ØÀáÁÍÅ¦½Ð½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£²·³¤Ç¤âÉüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬ÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¥×¥é¥ó¤À¡£ÁÏ»Ö³Ø±à»þÂå¤ÏÄÌ»»£²£µËÜÎÝÂÇ¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£Õ¡Ý£±£¸£×ÇÕ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º¸Íã¤Ç¤â¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤âÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÂÇÎÏ¤Ï·òºß¤À¡££²£°£²£²Ç¯£µ·î£±£¸Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï¹â¶¶¤Î£±£µ£°¥¥í¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸ÍãÀÊ¤Ø¹ë²÷¤Ê¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö£¸ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»£´£¹ÂÇ¿ô£±£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£²£´¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¡¢ºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¢¸µ²£ÉÍ¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¡¢¸µ¹Åç¤ÎÅè½ÅÀë¤é¤¬Åê¼ê¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£ºå¿À¤Ç¤âÆ£Ã«Þ«²ð¤ä°ìÆó»°¿µÂÀ¤¬Ìî¼ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢£²£°£²£·Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë£Ä£ÈÀ©¤â¡¢À¾½ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢±üÀî¶³¿¡¢µÚÀî²íµ®¤È¡Ö¹â¹»»ÍÅ·²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£Íèµ¨¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¡þÀ¾¡¡½ãÌð¡Ê¤Ë¤·¡¦¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë£²£°£°£±Ç¯£¹·î£±£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£´ºÐ¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¸¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£ÁÏ»Ö³Ø±à¤«¤é£±£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£±Ç¯£µ·î£±£¹Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡££²£²Ç¯£µ·î£±£¸Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡£ÄÌ»»£±·³ÅÐÈÄÀ®ÀÓ¤Ï£³£·»î¹ç¤Ç£±£²¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£³¡£Æ±ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï£³£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£²£´¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¡£
¡¡¡Ú¼ç¤ÊÅê¼ê¤«¤éÂÇ¼ÔÅ¾¸þÁª¼ê¡Û
¡¡±ó»³¾©»Ö¡Ê¾¼¼£¡Ë¡¡£±£¹£¸£µÇ¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿£¸£¶Ç¯¤Ë£¸¾¡¡£¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¸å¤Î£¹£µÇ¯¤Ë³°Ìî¼êÅ¾¸þ¡££¹£¸Ç¯¤ËºÆ¤ÓÅê¼ê¤Ç¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤ËÉüµ¢¡£
¡¡ÀÐ°æÂöÏ¯¡¡£¸£¸Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÂçÍÎÆþÃÄ¡£Íâ£¸£¹Ç¯¤Ë¥×¥í½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡££¹£²Ç¯¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆºÇÂ¿°ÂÂÇ£²ÅÙ¡Ê£¹£¸¡¢£°£±Ç¯¡Ë¡¢ÅðÎÝ²¦£´ÅÙ¡Ê£¹£³¡¢£¹£¸¡Á£°£°Ç¯¡Ë¡£
¡¡Åè½ÅÀë¡¡£¹£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡££±·³ÅÐÈÄ£²»î¹ç¡££¹£¹Ç¯¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¡££°£´Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£
¡¡¹â°æÍºÊ¿¡¡£°£²Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë£µ¾¡¡££±£°Ç¯¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¡££±£´Ç¯¤Ë³°Ìî¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£
¡¡»å°æ²ÅÃË¡¡£°£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³ÏÈ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££±·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£°£¶Ç¯¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î£±£´Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢£±£¶Ç¯¤ËÅðÎÝ²¦¡£Â¾¤ËºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨£³ÅÙ¡Ê£±£±¡Á£±£²¡¢£±£´Ç¯¡Ë¡£