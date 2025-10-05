¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ö³¹¤Î·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¡×or¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤ê¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¡×¤É¤Ã¤Á!? ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²ÌÈ¯É½
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡ËÆâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎCat or Dog¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÁªÂò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë2Âò¤ÎÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä³¹¤Î·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤ or ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤ê¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¡¢¤É¤Ã¤Á!?¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤È¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹
¢¡¤³¤â¤ê¹»Ä¹¤Ï¡Ö³¹¥é¥óÇÉ¡×
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¤Ï¡Ö³¹¤òÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡¢TOKYO FM¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£³°¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÉáÃÊµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥óÇÉ¡×
°ìÊý¤Ç¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤Ï¡ÖÁö¤ë¤ÎÆÀ°Õ¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥óÇÉ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡È¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤Î¥¢¥ó¥¸¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¡ü³¹¤Î·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¡§80¡ó
¡ü¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤ê¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¡§20¡ó
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ÎCat or Dog¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì
¡Ú³¹¤Î·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¡Û¤Î°Õ¸«
³¹¤Î·Ê¿§¸«¤Ê¤¬¤é¤À¤È¡¢ÉáÃÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£
¡Ú¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÁö¤ê¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¡Û¤Î°Õ¸«
¤»¤Ã¤«¤¯¡ÖÁö¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö³¹¤Î·Ê¿§¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡×ÇÉ¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇË×Æ¬¤¹¤ë¡×ÇÉ¡©
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624