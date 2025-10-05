µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢º£µ¨ÂÐ£Ä£å£Î£ÁÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¡ºòÇ¯£Ã£Ó¡Ö£¸¤Î£°¡×¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸´ü¤¹¡ÖÂÇ·â¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶ì¤¤µ²±¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤¹¤ë¡££²Æü´Ö¤ÎµÙÍÜÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢£´Æü¤«¤é¡È²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¡É¤ØºÆ»ÏÆ°¡£¤Þ¤ºÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï£±£±Æü¤«¤é£Ã£ÓÂè£±£Ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë£Ä£å£Î£Á¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤é£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£´ßÅÄ¤â£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç£¸ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï£³°Ì¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Îºå¿À¤ÈÀï¤¨¤ë¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä¡È¥Ï¥Þ¥¥é¡¼¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¹ÂÇÅÀ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï£³³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¤È¾¡Éé¶¯¤¤¡£ÆÃ¤Ë£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¡£ºòÇ¯¤Î£Ã£Ó¤Ï£´ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤¬·×£´¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤È¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢£µÈÖÂÇ¼Ô¤¬·×£²£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¤·¡¢ÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â²¬ËÜ¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢£µÈÖ°Ê¹ß¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤´ßÅÄ¤Ï¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÖÂÇ·â¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡££²ÀïÌÜÀèÈ¯¤¬ÍÎÏ¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¤Ï£±ÂÇÀÊ£±»Íµå¤ÎÂÐÀï¤Î¤ß¤À¤¬¡¢½éÀï¤¬ÍÎÏ¤ÎÅì¤Ë¤Ï£¸ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡Ê¡¦£³£·£µ¡Ë£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÀïÌÜÍÎÏ¤Î¥±¥¤¤È¤Ï£¸ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡Ê¡¦£µ£°£°¡Ë¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡Àð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤Ï¹¥Ä´¡£Åû¹á¤é¤òÍÊ¤·¡¢ËÒ¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤ÏÇÛµå¤Î¹Í¤¨Êý¤â°Û¤Ê¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï²¿²ó¤«ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¤â¤¦¤Ê¤¤¡£°ìÈ¯¾¡Éé¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¡ÈÃ»´ü·èÀï»ÅÍÍ¡É¤ÎÂçÃÀ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¥ê¡¼¥É¤ÇÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²ÀïÍ½Äê¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ÏµÙÍÜ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÀï´¶³Ð¤òÌá¤·¤Ä¤Ä£Ã£Ó¤ÇÅÐÈÄ¸«¹þ¤ß¤Î¸Í¶¿¡¢²£Àî¤Îµå¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë