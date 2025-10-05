Ï¢Î©¸ò¾Ä¤Ï°Ý¿·ÍÎÏ¤«¡¡Î¢¶âÌäÂê¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤éÅÞÍ×¿¦¤â¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÅÄºê»ËÏº»á¤¬Í½Â¬
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¡Ê£·£µ¡Ë¤¬¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤Ë½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¡¢£··î¤Î»²±¡Áª¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤À¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìÊý¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò¿Þ¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É·ÐºÑºÆ·ú¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£ÁíºÛ¤ò»Ù¤¨¤ë£Î£Ï£²¤Ë¤¢¤¿¤ë´´»öÄ¹¤ÏÅöÁª²ó¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÅÄºê»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿ËãÀ¸ÇÉ¡¢ÌÐÌÚÇÉ¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤¬ÁêÅö¡¢½è¶ø¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ½Ó°ì»á¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤é¤ÏÍ×¿¦¤Ë¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿ÌÐÌÚ¡¢¾®ÎÓ¡¢¾®Àô¡¢ÎÓ¤Î£´»á¤âµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ç·ã¤·¤¯Àï¤¤¤¹¤®¤¿¤¿¤áÅÞÆâ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Í»ÏÂºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹â»Ô»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ÏËèÆü¤¬¸·¤·¤¤·èÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¼þ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÁíºÛÁªÁ°¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤¹â»Ô»á¤È¤Ï¡ÖÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¡£´Ø·¸À¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÁÈ³ÕÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤òµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ë¡£¡Ö¾®Àô»á¤ÏµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡¢Âçºå»ÔÄ¹¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ï¢Î©¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ý¿·¤È²¿¤«¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
