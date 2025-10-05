¾ïÍÕÂçµÆÀî¡¡2Ç¯Ï¢Â³ÁªÈ´¤ØË¾¤ß¤Ä¤Ê¤¤¤À¡ª¥¨¡¼¥¹º´Æ£¤¬ÅêÂÇ¤Ç³èÌö¡¡ÀÅ²¬¸©3°Ì¤ÇÅì³¤ÀÚÉä
¡¡Âè78²ó½©µ¨¹â¹»ÌîµåÀÅ²¬¸©Âç²ñ¤Ï4Æü¡¢ÁðÆå¤Ç3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÅì³¤ÀÚÉä¤Ï¾ïÍÕÂçµÆÀî¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾ÆüÂÎ¤Ë7²ó10¡½1¤Î¥³¡¼¥ë¥É¤Ç°µ¾¡¡£¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦º´Æ£Âç²ð¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÅêÂÇ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï5²ó¤ò3°ÂÂÇ5»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£2Ç¯Ï¢Â³13ÅÙÌÜ¤ÎÅì³¤¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³ÁªÈ´½Ð¾ì¤Ø¤ÈÆ»¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Åì³¤Âç²ñ¤Ï18Æü¤Ë°¦ÃÎ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ÁªÈ´½Ð¾ì¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×·³ÃÄ¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤Ê´î¤Ó¤â¾Ð´é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÇÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤ËÇÔ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¸©1°Ì¤ÇÅì³¤¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖÅì³¤1°Ì¤Ç¿ÀµÜ¡×¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÈÅì³¤¤ÇÀ»Îì¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡É¤È·è¤á¤Æ¡¢3·è¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿º´Æ£¤ÏÃ¸¡¹¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¡£2²ó¤ÏÁ´¤Æ3µå¾¡Éé¤·¡¢3¼Ô»°¿¶¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£ÅÀº¹¤¬³«¤¤¤¿¸å¡¢4²ó¤ÎÏ¢Â³»Íµå¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡£¶¯ÂÇ¤Î2ÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È¾ï¤ËÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß¡¢Â¤â´Þ¤á¤Æ¾ï¤ËÁê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ5Àï20ÂÇ¿ô12°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦600¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âËÉ¸æÎ¨1¡¦75¤È½½Ê¬Â¸ºß²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î¾åÂ¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¡ÊÁí¹çÅª¤Ë¤Ï¡Ë¤¦¤Á¤Î¹âÉô¤è¤ê¾å¤À¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÐ²¬ÎÊºÈ´ÆÆÄ¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢µá¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¤è¤Û¤É¹â¤¤¤Î¤«¡Ö¤â¤Ã¤È¡ÊÅê¤²¤ëÊý¤Ç¡Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤Ã¤È¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¾µÃÎ¤Î¾å¡£Á°Æü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡ÖÁªÈ´¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Í¤¨¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Áª¼ê»þÂå¤ËÁªÈ´Í¥¾¡¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»Ø´ø´±¤ò·ë²Ì¤Ç¸«ÊÖ¤¹Ê¢¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈÊó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ°È¾¤Ë½ÐÎÝ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¾®ÀîÍ¥¿ÍÃæ·ø¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬1¡¢2ÂÇÀÊ¤Ë°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤¬´Ô¤¹Î©¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÁ°¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê11·î¡Ë¤Ø¡£Åê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¼é¤ë¡£¼¡¸µ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤Ç¾ïÍÕÂçµÆÀî¤òÅì³¤²¦¼Ô¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£