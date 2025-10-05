¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¥ªー¥Êー¤âÀä¶ç¡ÖÀ¨¤¤¤È¤·¤«¡Ä¡×¡¡Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡ÈÅ·°æ¤«¤éÂç±«¤¬¹ß¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É¤òÂç²þÂ¤¡õ¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÂçÁÜº÷¡ª
10·î5Æü¤è¤ë6»þ56Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç²þÂ¤¡ª¡ª·àÅª¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡×¡ß¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹çÂÎ2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡¡¡Ö¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡×¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¼ùÎð100Ç¯¤ÎµðÌÚ¤¬À¸¤¨¡¢²°º¬¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÊª·ï¡ÖÅ·°æ¤«¤éÂç±«¤¬¹ß¤ëÅ¹¡×¤ò·àÅª¤ËÂç²þÂ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÂçÁÜº÷¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥³ー¥È¡¦¥À¥¸¥åー¥ë¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿³¤ÊÕ¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¥«ー¥Ë¥å¡¦¥·¥å¥ë¡¦¥áー¥ë¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£(¤Ê¤ª¡¢¥«ー¥Ë¥å¡¦¥·¥å¥ë¡¦¥áー¥ë¤Ï¡¢¥Ëー¥¹¤È¥«¥ó¥Ì¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë°õ¾ÝÇÉ¤Î²è²È¡¢¥ë¥Î¥¢ー¥ë¤¬ÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿Ä®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë)¡£
°ÍÍê¼ÔK¤µ¤ó(46ºÐ)¤ÏºÊ(34ºÐ)¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÉ×ÉØ2¿Í¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÀ¸¸å8¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤â¡£
¤³¤ÎÊª·ïºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Å¹Æâ(Ê¿²°ÉôÊ¬)¤ËÀ¸¤¨¤ë¡¢¼ùÎð100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢µðÂç¤Ê¾¾¤ÎÌÚ¤À¡£ÂÀ¤¤´´¤ÏÅ·°æ¤òÆÍ¤È´¤±¡¢Å¹¤Î²°º¬¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¡¢»ÞÍÕ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¾å¶õ¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê¾¾¤ÎÌÚ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤½¤ÎµðÌÚ¤æ¤¨¤Ë¡¢´´¤È²°º¬¤Î·ä´Ö¤«¤é¤ÏÂçÎÌ¤Î±«Ï³¤ê¤¬È¯À¸¤·¡¢µÒÀÊ¤ä¾²¤¬¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëº¬¤¬¾²²¼¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢¾²¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ê»Ï¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅ¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç°ÍÍê¼Ô¤ÏÈÖÁÈ¤ËÁêÃÌ¡£ÌäÂê¤Î²ò·è¤È¶¦¤Ë¡¢¾¢¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ë¡ÈÏÂ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖÄÚÄí¤Î¤è¤¦¤ÊÄí¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊK²È¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢1Ëü¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤«¤é¡¢¤Ï¤ë¤Ð¤ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¾¢¡¢¶â°æÎÉ°ì(74ºÐ)¡£¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡ÖÇÑºà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾¢¤Ï¡¢ÆñÌä»³ÀÑ¤ß¤ÎÊª·ï¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤«¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ë¾¢¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÌÏÍÍ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¾¢¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎÅ·°æ¤ä¾²¤ò²òÂÎ¤·¡¢Å°Äì¸¡¾Ú¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¡¢ÁëÂ¦¤Ë·¹¤¤¤Æ¿¤Ó¤ëÂÀ¤¤¾¾¤Î´´¤¬¡¢·úÊª¤ò»Ù¤¨¤ëÂç»ö¤ÊÎÂ(¤Ï¤ê)¤ò°µÇ÷¤·¡¢³°Â¦¤Ø²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£ÎÂ¤¬Ãì¤Î¶â¶ñ¤«¤é³°¤ì¤ÆÍî¤Á¤ëÀ£Á°¤Ç¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤¬ÅÝ²õ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤â¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¢Á³¤È¤¹¤ë¡£°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾¢¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇÑºà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡×¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤ÎMC¡¦½ê¥¸¥çー¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Î¥Ñ¥Í¥éー¡¢ÎÓ½¤¡¢¥²¥¹¥È¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¡¢°ª¤ï¤«¤Ê¤¬¡¢¾¢¤ÎÂç²þÂ¤¤Î¹ÔÊý¤òÅ°Äì¿äÍý¤¹¤ë¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¸ø³«¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢°ÍÍê¿Í¤â¡ÖÀ¨¤¤¤È¤·¤«¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢´¶Æ°¤ÇÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¡£ºÊ¤â¡ÖÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ªÀäÂÐ¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡¢¹¥¤¤À¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¢¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆñÊª·ï¤Ç¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤½Ð¤¹°ìËë¤â¡£¤½¤·¤Æ¾¢¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿¦¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂçÀÚ¤ÊÊª¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¡¢½ê¤¬´¶·ã¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Èµ×¡¹¤Ë¡Ö¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡×¤ÎÌ¾¥Õ¥ìー¥º¤ò¶«¤Ó¡¢¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡£ÌÚ°ìËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¡×¤ÈÀä»¿¡£ÎÓ¤â¡Ö¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢°æ¿¹¤â¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÚ¤ÎÌ¤Íè¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡¢°ª¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡£¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇ®¤¤´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Î¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥È¡¦¥À¥¸¥åー¥ë¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ÎÆîÀ¾Ã¼¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»³¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÀÚ¤êÎ©¤Ä»³È©¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯ÁÔÀä¤Ê³³Æ»¡£»ç¿§¤Î´äÈ©¤ä¡¢ÀÐ¤Ç¤Ç¤¤¿¥¬ー¥É¥ìー¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÇ³³ÀäÊÉ¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤¤½¸Íî¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ø¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈÖÁÈ»Ë¾å½é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹»³Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ÎÁ´ËÆ¤È¤Ï!? ¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤Î²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
