¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀîÂç²ñ½à·è¾¡¡¡Ë¡À¯Æó3¡½2Î©²Ö³Ø±à¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥öÃ«¡Ë
¡¡Ë¡À¯Æó¤¬3¡½2¤ÇÎ©²Ö³Ø±à¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á·è¾¡¿Ê½Ð¡£33Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë4ÈÖ¡¦ÜÔ¾¾Àµ¸ç¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¦ÜÔ¾¾¿²ð¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Äº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè2»î¹ç¤Î²£ÉÍ¡½Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î½à·è¾¡¤Ï7²ó¤Ë²£ÉÍ¤¬6¡½5¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õ¶·¤Ç±«Å·¤Î¤¿¤á·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢5Æü¤Î¸á¸å1»þ¤«¤é»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£