À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¡ÀÅ²¬¸©3µ¨Ï¢Â³V¡ª¹âÉô¤¬»Ö´ê¤Î5»î¹çÏ¢Â³´°Åê¡¡²Æ½ÕÏ¢Â³¹Ã»Ò±à·ü¤±Åì³¤Âç²ñ¤Ø
¡¡Âè78²ó½©µ¨¹â¹»ÌîµåÀÅ²¬¸©Âç²ñ¤Ï4Æü¡¢ÁðÆå¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬³ÝÀîÀ¾¤ò3¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢9Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£º£½Õ¤«¤é3µ¨Ï¢Â³¤Î¸©À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²Æ½ÕÏ¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·ü¤±¤Æ18Æü¤Ë°¦ÃÎ¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¶þ»Ø¤Îº¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò3µ¨Ï¢Â³V¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£13Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£Âç²ñ5»î¹çÏ¢Â³´°Åê¡£¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¡¢1¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤¦°ìÅÀ¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï1°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3ËÜÌÜ¤ÎÍ¥¾¡´ú¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡Ö½Õ¤«¤é¼çÀï¤È¤·¤ÆÅê¤²¤Æ3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬º£¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¸å¤«¤éÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¦¾åÂ¼ÉÒÀµ´ÆÆÄ¡Ê68¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÀèÈ¯¤·¤ÆÅê¤²¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¡£2¼ºÅÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤ò¾ò·ï¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½µå2¼ïÎà¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´ËµÞ¤â¶î»È¤·¤ÆÅêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÆüÂç»°Åç¤È¤Î½éÀï¡Ê2²óÀï¡Ë¤«¤é·×45¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1¿Í¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ÇÅì³¤Âç²ñ¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤â³ÍÆÀ¡£¡Ö¡ÊÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î¡Ë2½µ´Ö¤Ç¤â¤¦1ÃÊ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Å´ÏÓ¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£