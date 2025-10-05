ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡£²´§³ÎÄê¡ª¥Ð¡¼¥¹»á¡ÖÍèÇ¯¤Ï»°´§²¦¡×¤Ë¸Æ±þ¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ¨¤òµá¤á¤Æ¡×¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁÀ¤¦
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤¬£´Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ç¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î£²´§¤Ï£¸£¶Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè¡¢£³£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ»Ë¤Ë»Ä¤ë²÷µó¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹»á¡Ê£·£±¡Ë¤¬½ËÊ¡¤È¤È¤â¤ËÍèµ¨¤Î»°´§²¦¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢º´Æ£µ±¤¬¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§Ã£À®¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ì¤â£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÈÂ¾¤ò°µÅÝ¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡¢¸×¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Î£±¹æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¤Î£´£°¹æ¡£º£µ¨¤Î¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ïº´Æ£µ±¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¡¦³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¡¢£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´£°È¯¡¢£±£°£°ÂÇÅÀÄ¶¤¨¡£¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿ô»ú¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤â½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡À¼¤Î¼ç¤Ï¥Ð¡¼¥¹»á¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÂÇÅÀ¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¡££··î£±Æü¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ë¡£µåÃÄ£³£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬º´Æ£Áª¼ê¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ë«¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤âµá¤á¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÂÇÎ¨¥¢¥Ã¥×¤À¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò¤¼¤ÒÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð»°´§²¦¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¡£º£µ¨¤ÎÂÇÎ¨¡¦£²£·£·¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿¡£³Î¼ÂÀ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±¼«¿È¤â¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ¨¤òµá¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¡Ê»°´§²¦¤Ë¡Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¥ª¥Õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£µ·îËö¤Þ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£³³ä¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¾®±à¤È¤Ï£³Ê¬£²ÎÒº¹¡£º£µ¨¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¡¼¥¹»á¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤À¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¤À¤È¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµåÃÄ»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢µåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢º´Æ£µ±¼«¿È¤Î¿Ê²½¤â»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡ºå¿ÀÁª¼ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤ÎÎòÂå£²´§¡¡ºå¿ÀÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡õÂÇÅÀ²¦¤Î£²´§¤Ïº´Æ£µ±¤¬£µ¿ÍÌÜ¡Ê£·ÅÙÌÜ¡Ë¡£²áµî£¶ÅÙ¤Ï¡£±£¹£´£¹Ç¯¡¦Æ£Â¼ÉÙÈþÃË¡Ê£´£¶ËÜ¡¢£±£´£²ÂÇÅÀ¡Ë¢£µ£³Ç¯¡¦Æ£Â¼¡Ê£²£·ËÜ¡¢£¹£¸ÂÇÅÀ¡Ë££¶£°Ç¯¡¦Æ£ËÜ¾¡Ì¦¡Ê£²£²ËÜ¡¢£·£¶ÂÇÅÀ¡Ë¤£¸£²Ç¯¡¦³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê£³£µËÜ¡¢£¹£µÂÇÅÀ¡Ë¥£¸£µÇ¯¡¦¥Ð¡¼¥¹¡Ê£µ£´ËÜ¡¢£±£³£´ÂÇÅÀ¡Ë¦£¸£¶Ç¯¡¦¥Ð¡¼¥¹¡Ê£´£·ËÜ¡¢£±£°£¹ÂÇÅÀ¡Ë¡£