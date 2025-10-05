「最強の組み合わせ」名将アンチェロッティ×王国ブラジル、日本代表にとって“手に負えないモンスター”になるか
「最強の組み合わせ」
元Jリーガーでワールドカップ出場経験もある鄭大世氏は、サッカー王国ブラジルとカルロ・アンチェロッティ監督のセットをそう評した。
確かにそうだ。ミラン、レアル・マドリーでチャンピオンズ・リーグを制し、チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルンを国内リーグ優勝に導いた手腕は本物である。
レアル・マドリーのように、トップ・オブ・トップの選手たちの集団をまとめるのは至難の技だ。一人ひとりがいわば“プライドの塊”で、そうしたスターを組織として機能させていたアンチェロッティ監督は紛れもなく名将である。
個性派集団のブラジル代表にアンチェロッティ監督が確かな秩序をもたらせば、日本代表にとって“手に負えないモンスター”となる。
“最強タッグ”を示す意味でも、日本戦でのブラジル代表のパフォーマンスに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
