「日本、韓国、イラン…」恐れていた“死の組”や日本を回避→中メディアは意気軒昂「C組なら恐ろしかった」「韓国は恐れる相手ではない」【U-23アジア杯】
来年１月にサウジアラビアで開催されるU-23アジアカップのグループ分けが10月２日に決定した。
ポット１の日本はグループBに入り、カタール、UAE、シリアと同組となった。
一方で、ポット４の中国は厳しい組に入ると予想されており、同国のメディアは事前に「最悪のグループは日本（ポット１）、韓国（ポット２）、イラン（ポット３）だ」と報じていた。
日本、イラン、韓国というA代表のFIFAランキングでアジアのトップ３と同組に入る可能性があったなか、その３か国との対戦を回避。イラク（ポット１）、オーストラリア（ポット２）、タイ（ポット３）とともにグループDに入った。
この結果を受け、中国メディア『捜狐』は「もし中国がレバノンの代わりにC組（ウズベキスタン、韓国、イラン、レバノン）に入っていたら、恐ろしかっただろう。だがD組に組み込まれた」と伝えた。
同メディアは「グループリーグを通過すれば、ベスト８で韓国と当たる可能性がある。韓国は前回のU-23アジアカップの準々決勝でインドネシアに敗れた。恐れる相手ではない。大会が１月に行われるため、韓国の欧州組は招集しづらいだろう」と自信を覗かせた。
恐れていた“死の組”を回避し、意気軒昂の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
ポット１の日本はグループBに入り、カタール、UAE、シリアと同組となった。
一方で、ポット４の中国は厳しい組に入ると予想されており、同国のメディアは事前に「最悪のグループは日本（ポット１）、韓国（ポット２）、イラン（ポット３）だ」と報じていた。
日本、イラン、韓国というA代表のFIFAランキングでアジアのトップ３と同組に入る可能性があったなか、その３か国との対戦を回避。イラク（ポット１）、オーストラリア（ポット２）、タイ（ポット３）とともにグループDに入った。
この結果を受け、中国メディア『捜狐』は「もし中国がレバノンの代わりにC組（ウズベキスタン、韓国、イラン、レバノン）に入っていたら、恐ろしかっただろう。だがD組に組み込まれた」と伝えた。
同メディアは「グループリーグを通過すれば、ベスト８で韓国と当たる可能性がある。韓国は前回のU-23アジアカップの準々決勝でインドネシアに敗れた。恐れる相手ではない。大会が１月に行われるため、韓国の欧州組は招集しづらいだろう」と自信を覗かせた。
恐れていた“死の組”を回避し、意気軒昂の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」