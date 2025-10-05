混迷収拾し政治の機能回復せよ

自民党にとって、新時代の幕開けとなるか。

緩みきった党の体質を改めて、思い切った改革を実行できる体制を目指そうという選択だろう。

ただ、初の女性総裁を待ち構える内政、外交の課題は、かつてないほど重い。党内の力を幅広く結集し、自民党を再生できるかどうか。その舵（かじ）取りの成否は日本の将来をも左右しよう。

歴代初の女性首相へ

自民党の新総裁に、高市早苗前経済安全保障相が選出された。

野党は首相候補を一本化できない状態にあるため、高市氏は今月半ばにも召集される臨時国会で首相に選ばれる公算が大きい。第１０４代にして、初の女性首相が誕生することになる。

総裁選で、高市氏は１回目の投票からトップに立った。最多の党員・党友票を集めたが、国会議員票では小泉進次郎農相、林芳正官房長官に届かなかった。

決選投票は、１回目で議員の支持を集めた小泉氏が有利とみられていたが、結果は、高市氏が議員票でも小泉氏を上回った。沈滞した党の空気の一新を求める党員・党友側の意向を、議員も重視したのだろう。

自民党は結党以来の窮地にある。先の参院選では比例票が３年前より３分の１近く減った。保守層が離反したとされる。

若年層の自民離れも深刻だ。読売新聞の世論調査では、安倍政権最後の２０２０年９月に４０％あった１８〜３９歳の党の支持率が、先月には１４％にまで落ち込んだ。

経済低迷や人口減少などの課題に有効な手を打てず、有権者からは、既得権益に安住しているとみなされたのではないか。

自民はまた、必要性が曖昧なまま性的少数者（ＬＧＢＴ）への理解増進法を成立させたり、選択的夫婦別姓に前のめりになったりと、リベラル色を強めていた。

かねて保守的な考えを示してきた高市氏が党員の支持を集めたのは、そうした左派的な政策への忌避感も影響した可能性がある。

高市氏は総裁選後、「自民党を気合の入った党にしていく。全世代、総力結集で頑張らなければ立て直せない。全員に馬車馬のように働いてもらう」と述べた。

高市氏は、「鉄の女」と呼ばれたサッチャー英元首相を尊敬する政治家に挙げている。強い改革姿勢に共感しているようだ。

発信には不安要素も

一方で高市氏に対しては、自らの保守的な信念に固執しすぎているといった指摘も多い。

昨年の総裁選では、首相就任後も靖国神社に参拝する、と述べ、外交への影響が不安視された。

先月の総裁選の演説では、地元の奈良で鹿を蹴り上げる外国人観光客がいる、と訴え、野党などから「排外主義的だ」と批判を浴びた。国政のリーダーになれば、発言には慎重さが求められる。

自民が再び国民の信頼を取り戻すには、野党に翻弄（ほんろう）され続けて漂流状態に陥った、政治の機能回復に取り組まねばならない。

昨年の衆院選で過半数を割った石破政権は、政策ごとに野党の協力を得る手法で延命を図った。

所得税の課税最低限の引き上げや、高校授業料の無償化など野党の要求を唯々諾々とのんだ結果、財政の悪化を招いた。

政策の妥当性や財政の持続性を吟味せず、政権維持を優先した罪は重いと言わざるを得ない。

高市氏は記者会見で、連立政権の拡大に意欲を示した。

しかし、連立入りの見返りに野党の要求を丸のみするだけでは、これまでと何ら変わりはない。

少子高齢化が進む中、負担増となる改革でも必要なら実行し、政策遂行にあたっては財源を確保するなど、責任を共に担うことが連立の前提のはずだ。

給付や減税で国民の歓心を買うようなポピュリズム政治に陥ることは許されない。

新たな外交戦略が必要

高市氏が首相に就けば、外交手腕が待ったなしで試される。

トランプ米政権は保護主義に走り、戦後の国際秩序を支えてきた「法の支配」や、自由貿易体制は危機に瀕（ひん）している。

一方、中国の習近平政権は、高関税を課す米国から離反した新興・途上国を、味方に付けようとしている。ロシアのウクライナ侵略を支援しているのも問題だ。

パレスチナ自治区ガザを巡る和平交渉は大詰めの段階にある。

秩序の立て直しや平和の回復に向け、日本はもっと外交努力を尽くすべきだ。国際社会の激変に対応するため、確固とした外交戦略を打ち立てることが不可欠だ。