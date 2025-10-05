自民党の高市新総裁にとって、６日以降に行う党役員人事が挙党態勢の構築に向けた最初の関門となる。

高市氏は、総裁選で争った小泉進次郎農相ら４人の候補や、派閥の政治資金問題で収支報告書に不記載があった議員の起用に前向きな姿勢を示しており、どのようなポストで処遇するのかが焦点となる。（政治部 佐藤竜一）

「一緒に総裁選を戦った４人の候補は、それぞれ素晴らしいところが見えた」

高市氏は４日夜、新総裁として臨んだ記者会見でこう述べ、４人全員を党役員や閣僚などの人事で処遇する考えを明らかにした。野党との連立も含めた協議が控えていることを踏まえ、幹事長については「各党としっかり話ができる」ことを条件に挙げた。

党内保守派の代表格として知られる高市氏だが、今回の総裁選では、前回選で公言した首相就任後の靖国神社参拝について明言を避けるなど、党の分断回避を意識してきた。

党の結束を図れる人事を断行できるかは、今後を占う試金石となる。石破首相は昨年の総裁選後、自身を支援した議員を人事で重用し、決選投票で争った高市氏には総務会長を打診して断られた。挙党態勢を演出できなかったことで、内閣発足直後の支持率は伸び悩み、その後の政権運営でも苦しんだ。

高市陣営内では「小泉氏は要職で起用せざるを得ない」との声も出ている。小泉氏は高市氏選出後、記者団に「新総裁の下で皆で一致結束し、『チーム自民党』を作り上げる」と語ったが、自身にポストの打診があった場合の対応を問われ、「新総裁の専権事項だ」と述べるにとどめた。

「政治とカネ」の問題を巡っては、高市氏は総裁選中から、不記載があった議員の要職起用について「適材適所で力を発揮してもらいたい」と発言してきた。４日の記者会見でも、昨秋の衆院選や７月の参院選を経た議員について「人事に影響はない。しっかり働いてもらう」と言い切った。

高市氏は党役員人事について５日に熟慮するとしており、「論功行賞」色を抑え、バランスの取れた人事を行えるかが注目される。