【ソウル＝仲川高志、北京＝東慶一郎】自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことについて、米紙ニューヨーク・タイムズは「女性政治家が極めて少ない日本で画期的な出来事だ」と報じた。

米紙ワシントン・ポストは、高市氏を選出した自民党について、「７月の参院選で参政党に流れた保守層を取り戻したいとの思惑があるようだ」と分析した。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、高市氏が首相に就任した場合、「外交政策と社会問題に関する保守的な見解は、トランプ大統領とある程度の親和性がある」として、同盟強化につながる可能性があるとの見方を示した。

一方、日米関係に詳しい米国笹川平和財団シニアディレクターのジェームズ・ショフ氏は読売新聞の取材に対し、当面の日本の課題の一つとしてトランプ政権が求める防衛費増額への対処を挙げ、「トランプ氏に時間の猶予を日本に与えるよう説得するのは簡単ではない」と述べた。

ショフ氏は、トランプ氏と渡り合うには日本国内の政治基盤を固める必要があるとして、「高市氏は自民党を結束させ、政策を前進させる強力で新しい連立政権を樹立する必要がある」とも指摘した。

英国では、「鉄の女」と称されたサッチャー元首相と高市氏を重ねる報道が多くみられた。フィナンシャル・タイムズ紙は「サッチャー氏をモデルとする保守強硬派」と高市氏を表現。ＢＢＣは「高市氏は鉄の女としての野望にかつてないほど近づいた」と論評した。

韓国では高市氏への警戒感を強めている。聯合ニュースは、高市氏が靖国神社に定期的に参拝してきたと紹介し、「協力基調にある韓日関係に変化が生じる可能性がある」と伝えた。韓国政府関係者は「過去の言動から韓日関係が悪化するのではないかとの懸念が拭えない」と述べた。

中国では主要メディアが一斉に高市氏の当選を速報し、「日本の代表的な右翼政治家の一人」などと評した。中国外務省は取材に対し、「日本の内部事務だ」とした上で、「日本側が歴史や台湾などの重要問題における政治的約束を忠実に守り、前向きかつ理性的な対中政策を実行することを希望する」と回答した。