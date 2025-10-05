セットで1,639円は破格すぎ！【しまむら】ふわふわ可愛い♡「秋っぽビスチェ」

お手頃価格で大人可愛いアイテムが手に入る【しまむら】では、続々と秋物が入荷中。そのなかから今回編集部が注目したのは、ふわふわの起毛感が大人可愛いビスチェとインナーのセットアイテム。淡色コーデが得意な@chii_150cmさんの着回し実例とともにご紹介します。

悩まずレイヤードが決まる異素材トップスセット

【しまむら】「TNKシャギービスチェ + T」\1,639（税込）

「セットで1639円は破格過ぎる」と@chii_150cmさんが絶賛するのは、テレコ素材のインナーとシャギービスチェのセット。セットで着るだけでおしゃれなレイヤードが完成し、すっきり上品に着こなせそうです。秋冬らしい毛足の長いシャギー素材のビスチェは、コーデのアクセントにも。インナーはメロウデザインがさりげなく華やかで、1枚で着てもサマ見えを狙えそう。

ビスチェで洗練度を高めたフェミニンコーデ

アイボリーカラーのビスチェは、優しげなベージュカラーとも相性抜群。ビスチェが引き立ち、こなれ感のある着こなしが叶いそう。ボトムスはビスチェと同色のロングスカートを選んですっきり縦長な印象に。ビスチェのリッチなシャギー素材がスカートの上品なマーメイドデザインにマッチして、大人らしい雰囲気にまとまります。足元はヌーディーカラーのパンプスを合わせて抜け感を演出。

ビスチェの存在感で淡色コーデを格上げ

シャギービスチェとテレコトップスに合わせて、ライトベージュのナロースカートをプラス。淡色でまとめた着こなしのなかで、起毛感のあるシャギービスチェがアクセントになっています。ビスチェに視線を集めることで、自然とスタイルアップも叶いそう。ソールに重さのあるスニーカーも同系色で統一。カジュアル過ぎないきれいめな足元で、上品に仕上げるのが◎

シャギー素材で重ね着コーデに奥行きをプラス

シャギービスチェとテレコインナーのセットは、ハイウエストのパンツともバランスよく決まります。今シーズン注目のブラウンのワイドパンツを合わせて、トレンド感をプラス。さらにアイボリーカラーのシャツジャケットを羽織り、秋本番まで着回せる重ね着コーデに。マニッシュアイテムのなかに、ビスチェでひとさじの甘さと華やぎをプラスした、バランスの取れたミックスコーデです。

