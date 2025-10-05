巨人は４日、１１日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）ＤｅＮＡ戦（横浜）へ向け、本拠・東京Ｄで全体練習を行った。日米通算２００勝を達成したばかりの田中将大投手（３６）は楽天で４勝、ヤンキースで５勝を挙げている“ポストシーズン男”で短期決戦で重視してきた心構えを明かした。キーワードは「いつも通り」。最終Ｓの阪神戦（甲子園）での登板を見据える右腕に大舞台での強さの秘けつを聞くべく、担当の堀内啓太記者が直撃した。

＊ ＊ ＊

どうしても気になった。日米のＰＳで結果を残し続けてきた田中将には、経験に裏付けされた特別な準備などがあるのか。ＣＳに向けた１軍練習後の東京Ｄ。一体どんな思考で短期決戦に挑んできたのかを聞いた。

「いつも通りやること」

返答はシンプルだった。ただ、その後にこう続けた。

「いつも通りやることが余計に難しくなるんですよ。独特の雰囲気があってＣＳの緊張感があって、一発勝負の短期決戦はシーズンといろいろ違う。いつも通りのいい精神状態、いいフォームのバランス、いつも通り投げることが難しくなる。その中で『いつも通りできる人』が結局は結果を残せると思ってます」

楽天時代は０９、１３年とＣＳに２度出場して計４登板で３勝１セーブ、防御率０・６４。先発３試合は全て完投勝利で１完封。ヤンキースではメジャー史上初となるＰＳ初登板から７試合連続先発で２失点以下の記録を樹立し、メジャーのＰＳ通算５勝もダルビッシュ有（パドレス）に並ぶ日本人最多。ＰＳの“鬼”として活躍してきた。

特に田中将の場合は、勝利を義務づけられた名門、厳しいニューヨークのファンの前で計り知れない重圧と闘ってきた。誰もが緊張し、不安に襲われる。レジェンド自身も、その環境下で平常心を保つのは難しいことだと理解してマウンドに上がっていたという。

「いつもと違う自分っていうのは（分かっている）。でも、そこから逃げたら結局、向き合ってないわけやから、いつも通りいられるわけがないんですよ。だから『オレ、今日やっぱ緊張してるな。じゃあ一個一個やることを整理して、こういうこと、ああいうことをやっていこう』と。そこに目を向けていったら、ちゃんとフォーカスできるようになる。集中できるようになるんですよ」

シーズン中から短期決戦は「勢いあるもん勝ち」と語ってきた。巨人は３位からの下克上日本一を目指してＣＳに臨む。現在、１軍投手陣の平均年齢は２７歳前後。若手主体の中で経験豊富な大ベテランがどっしりと構え、背中を見せてくれることはチームにとって好影響でしかない。ＤｅＮＡとの第１Ｓは山崎、戸郷、横川が先発を予定。自身は阪神との最終Ｓに備えてフェニックス・リーグで調整登板をしながらＰＳの心得、経験などを惜しみなくチームメートに伝えていく。

「（重圧を）気にしたってしょうがない。勝つために投げているわけだから」

重要なのは、いつも通りプレーするための準備と勝負に入り込む集中力だと明かした。（巨人投手担当）

◆楽天時代 ３年目の０９年、ソフトバンクとのＣＳ第１Ｓ第２戦（Ｋスタ宮城）でＣＳ初登板し、１失点でプロ初の無四球完投勝利。日本ハムとの第２Ｓ第３戦（札幌Ｄ）も２失点完投勝利を挙げた。シーズン２４連勝した１３年はロッテとのＣＳ最終Ｓ初戦（Ｋスタ宮城）で完封。第４戦は９回に抑えで無失点に抑えた。巨人との日本シリーズは第２戦（Ｋスタ宮城）で勝利も第６戦（同）で４失点１６０球完投で敗戦。翌日の第７戦（同）の９回に魂の連投で試合を締め、胴上げ投手となった。

◆ヤンキース時代 １５年以来２度目の進出となった１７年にＰＳ初勝利を含む２勝１敗、防御率０．９０とフル回転。１９年にはアストロズとのリーグ優勝決定Ｓ第１戦で６回１安打無失点でＰＳ４連勝、通算５勝目。ＰＳ初登板から７試合連続先発で２失点以下は史上初の快挙だった。