石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。同党初の女性総裁で、１５日召集を軸に調整が進む臨時国会で第１０４代の首相に指名され、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。１回目の投票ではトップとなったものの過半数に届かず、２位の小泉進次郎農相（４４）との決選投票となったが、国会議員票、都道府県票とも小泉氏を上回る票を獲得した。

勝利を告げる結果がアナウンスされると、青のスーツで身を固めた高市氏は緊張感から解放された表情で、周囲と握手を交わした。万雷の拍手に応えながら「ありがとう、ありがとう」とつぶやき、四方におじぎ。少数与党の状態ながら、首相指名選挙における野党の一本化が進んでいないことから、日本憲政史上初の女性首相が誕生する可能性が高くなった瞬間だった。

１回目の投票では党員・党友票で大差を付けてトップも、国会議員票は林芳正官房長官をも下回っていた。だが投票開始前、唯一の派閥を持つ麻生太郎元首相が、決選投票となった場合に党員票が最多の候補を支持する意向を周囲に伝えたことで一気に形勢が傾いた。決選投票の議員票は小泉氏を上回り、勝負ありだった。

「自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく」。選出後のあいさつでは、その言葉通り、会場を大いに沸かせた。「全世代総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって、人数少ないですし」と少数与党を前提とした自虐ネタを披露した。

さらに「もう全員に馬車馬のように働いていただきます。私自身もワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」とシャウト。政府が推進する方針を否定する言葉に、直後に挨拶に立った石破首相が「ワーク・ライフ・バランスやめたって言われると…。大丈夫かぁ〜」と苦笑いしながら志村けん風のツッコミを入れるほど、気合がこもった演説だった。

あこがれは英国で１１年半首相を務めた「鉄の女」マーガレット・サッチャー氏。１３年には自民党女性初の政調会長に就任するなど女性活躍の場を切り開いてきた。総裁選ごとに言われ続けた「議員の飲み会に参加せず、党内外の友人が少ない」の評も、男性優位の永田町の状況が招いたもの。かつてスポーツ報知の取材に「議員の飲み会は、男性議員にお酌をさせられるだけで意味がない。その分を勉強など他のことに使いたい」と告白していた。

前回の２０２４年総裁選は、決選投票の末に敗れた石破氏から党総務会長を打診されるも固辞し、距離を置きながら爪を研いできた。一方で自身のストイックな態度も軟化。「ここ１年で飲み会にも参加するようになって、いろいろな気づきがあった」と話す。男性社会と対峙（たいじ）しながらも融和も辞さない柔軟さが、女性初の首相誕生への道につながった。（樋口 智城）