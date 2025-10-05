◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―３ヤクルト（４日・マツダスタジアム）

広島は２年連続のＢクラスどころか、最下位・ヤクルトまで１ゲーム差の５位で今季を終えた。試合後のセレモニーでは、新井貴浩監督に向けて怒号も飛んだ。「当然のこと」と受け止めた指揮官は、チームの現状を「変革期」と表現。来季に向けた“今”を、広島担当の畑中祐司記者が「見た」。

球場が騒然とする中、新井監督はジッと怒号に耳を傾けた。「新しい力が生まれる時、必ず苦しみが生じます。来年以降もこの苦しみは続いていくと思います」と口にした後だった。静まるのを待って「そこから逃げることなく、忍耐強く立ち向かっていきたいと思います」と覚悟を示した。

４勝（１６敗）しかできずにリーグ優勝が遠のいた７月頃には、もう若手に切り替え始めた。それも「変革」のためだろう。その結果が１５年ぶりの借金２０。「そういうのも覚悟して、若い選手を起用してきた」とシーズンの約３分の１もの期間を、未来への“投資”に費やした。今季限りで田中、松山と引退を決断した上本がカープを去る。ベテランを３人も一気に“構想外”としたのは、近年になかったことでもあった。

シーズン最終盤には高卒の１８歳右腕・菊地ら、ルーキー５人全員を１軍デビューさせた。「肌で感じてもらいたかった」と新人以外の若手にも、１軍という舞台で力不足を実感させる狙いもあった。指揮官は試合後、特に若手に向けて「来年はこんなにもチャンスは多くはならないよ。もう来シーズンは始まっているよ」と伝えた。ベテランも含めた全員が味わった悔しさを、来季につなげるしかない。（広島担当・畑中 祐司）