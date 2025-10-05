オリックス・山口廉王投手（１９）が４日、５日の楽天戦（楽天モバイル）で満点デビューを誓った。仙台育英から昨年のドラフト３位で入団し、準地元でもある東北でプロ初登板初先発が決定した最速１５３キロ右腕。「楽しみです。アピールの場になるし、ファンの方にも知ってもらう機会。僕なりにできることをやれれば」と大舞台を心待ちにした。

ウエスタン・リーグでは９試合で２勝２敗、防御率２・８３の成績を残し、１日に１軍初昇格。「期待の表れ。応えていければ」と、今季最終戦のマウンドを用意してくれた岸田監督にも恩返しするつもりだ。試合当日は両親や親族など、３０人以上の「応援団」が来場する予定。「準備はできていた」と成長した姿を届けることが理想だ。

この日は、大阪・舞洲で調整。先発で２イニングが予定され、エースの宮城や山下がＣＳでの先発を見据えて調整登板する。「名前を売りたいし、チームに貢献できることをアピールしたい」。同じ０６年生まれで同名の日本ハム・柴田獅子（れお）投手（１９）は先に１軍デビューし、４試合に登板。「オリのレオ」も杜の都でベールを脱ぐ。（南部 俊太）

◆山口 廉王（やまぐち・れお）２００６年５月１４日、東京・大田区生まれ。１９歳。田柄二小１年時に野球を始め、宮城・高崎中時代は宮城北部シニアでプレー。仙台育英では２年秋からベンチ入りも、甲子園出場はなし。名前は手塚治虫の漫画「ジャングル大帝」の主人公が由来。１９３センチ、９７キロ。右投右打。年俸５００万円（推定）。