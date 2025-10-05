オリックス・若月健矢捕手（３０）が、１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出されたことが４日、分かった。１７年のアジアプロ野球チャンピオンシップ以来、自身２度目の日本代表。巨人・岸田や阪神・坂本らとともに、来年３月のＷＢＣで正捕手争いに加わる可能性も高そうだ。

若月はケガに強く、強肩を生かした高い守備力に定評がある。プロ１２年目の今季は森との競争に勝ち、９８試合で先発マスクをかぶった。シーズン全体でも１２０試合に出場し、打率２割７分、６本塁打、３１打点。球団タイ記録に並ぶシーズン３度のサヨナラ打を放った。課題だった打撃も向上中で、先発で８勝を挙げた３年目左腕・曽谷とともに侍ジャパンに選ばれた。

この日は３０歳の誕生日。キャリア初のシーズン１００安打まで１本だ。５日の楽天戦（楽天モバイル）が今季最終戦。「狙える場面があれば狙いたい」と謙虚に「三十路の誓い」を立てた。ＷＢＣに出場する可能性があるドジャース・山本とはオリックス時代の２１年から３年連続で最優秀バッテリー賞を受賞し、２度のノーヒットノーランにも貢献。「由伸を知り尽くす女房役」が、井端監督にも存在感をアピールする。

◆若月 健矢（わかつき・けんや）１９９５年１０月４日、埼玉・加須市生まれ。３０歳。花咲徳栄では３年春の甲子園で初戦敗退。Ｕ１８日本代表。１３年のドラフト３位でオリックス入団。２１年から３年連続で山本由伸（現ドジャース）と最優秀バッテリー賞を獲得。２３年にゴールデン・グラブ賞を初受賞。１８０センチ、８８キロ。右投右打。年俸１億３０００万円（推定）。