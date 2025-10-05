阪神・村上頌樹投手（２７）が、１５日のＣＳ最終ステージ初戦（甲子園）に先発する見通しであることが４日、分かった。１６日の第２戦には才木が向かう可能性が高い。ＤｅＮＡでも巨人でも、下克上を狙う相手をタイトルホルダーの２人が完全制圧する。

村上は１４勝、勝率７割７分８厘、１４４奪三振で今季の投手３冠。「全て初めてのタイトルなのでうれしい」と余韻に浸ると、すぐ「ポストシーズンが残っている。シーズン同様、チームの勝利に貢献できるように頑張っていく」と切り替えた。次回登板は９日のフェニックス・リーグ、くふうハヤテ戦（アイビー）。球数を考慮しながらショートイニングを予定し、中５日で１５日へ向かう見込みだ。

防御率１・５５で自身初タイトルを獲得した才木は、８日の同リーグ・西武戦（南郷）での調整登板を経て、１６日に臨む流れ。「チームが勝てるようにするのが大事」と決意した。対戦相手など状況によって１、２戦目の登板順が変わる可能性もあるが、今後の戦いも２人を中心に回していくことは不変。虎が誇るダブルエースがまず、日本シリーズを近づける。