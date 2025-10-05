「目を覚ませよ」「正直、ひどかった」“敗退第１号”となったサウジアラビア、母国ファンは早すぎる終戦に失望「守備が壊滅した」【U-20W杯】
チリで開催中のU-20ワールドカップに参戦しているU-20サウジアラビアは、初戦でコロンビアに１−０で敗れると、続くナイジェリア戦も２−３で敗戦。最終戦を待たずに敗退第１号となった。
この結果に、母国のファンは落胆。同国サッカー協会の公式SNSには次のような声が寄せられた。
「目を覚ませよ」
「正直、ひどかった」
「解決策を見つけてくれ」
「守備のミスが多すぎる」
「なんてことだ」
「守備が壊滅した」
「運がなかった」
「いつも３、４試合で帰国するのはありえない」
「選手はよくやった。監督のレベルが低いんだ」
失意のサウジアラビアは現地５日に行なわれる第３戦でノルウェーと対戦。最後に勝利を収め、意地を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
失意のサウジアラビアは現地５日に行なわれる第３戦でノルウェーと対戦。最後に勝利を収め、意地を見せられるか。
