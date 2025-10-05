京王閣競輪の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）は、いよいよ決勝戦を迎える。

単騎の脇本に期待した。9番手になる可能性は高いが、スピードの違いで捲って今年記念初Vだ。菅田次第で新田の逆転も。

＜1＞真杉匠 ずっと重かった。出も悪いし、最後もタレている。もっと楽に走れるようにしたいが…。自力。連日、関東勢は流れが悪いが、しっかり狙いたい。

＜2＞守沢太志 感触は日に日に良くなっているが最後は脚力で負けた。決勝に乗れただけでラッキー。北日本3番手。

＜3＞脇本雄太 内か外かで悩んでいるうちに外が遠かった。反省しないといけない。雨で感じは分からず。状態をキープしながら、いつも通り頑張りたい。単騎。

＜4＞小倉竜二 大川君へ。

＜5＞和田真久留 最悪の展開になったし、良くない判断がいい方に向いてしまったという感じ。状態は平行線。連係ある真杉君へ。

＜6＞大川龍二 冷静さがなくメンタルで負けている。自力、自在。脇本君に付いたこともあるけど、ポッと出の自分が小倉さんを付けて（脇本に）付くのは違う。

＜7＞菅田壱道 あおりを避けながらで踏み込みは甘かったが、1着だし上々。押し切れているので状態もいいと思う。自力、自在。

＜8＞新田祐大 尊敬する小倉さんとの初めての連係で気合が入っていた。あと1走なので気を引き締めて頑張りたい。菅田君へ。

＜9＞和田健太郎 難しいコース取りだった。京王閣は結果だけ見ると相性はいいかも。状態はそんなに良くないし、前の頑張りに尽きる。和田真君の後ろ。