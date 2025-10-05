4日夜、姶良市のコンビニエンスストアに男が押し入り現金を奪って一時逃走しましたが、警察は現場近くで44歳の無職の男を発見し、緊急逮捕しました。

強盗の疑いで緊急逮捕されたのは住所不定、本籍錦江町の無職・郷原高久容疑者（44）です。

姶良警察署によりますと、郷原容疑者は4日午後10時すぎ、姶良市平松の「ファミリーマート姶良青木水流店」で店員2人にナイフを突きつけてレジカウンターにあった現金4万5000円を奪って逃げた疑いが持たれています。

当時、店内に客はおらず、店員にけがはありませんでした。

事件発生後、店から「コンビニ強盗です。刃物を突きつけられて現金を奪われました」と110番通報があり、警察が強盗事件として捜査していましたが、通報からおよそ30分後に、パトロール中の警察官が現場近くで郷原容疑者を発見。

郷原容疑者と犯人の特徴が一致し、発見時、刃渡りおよそ12センチの果物ナイフを所持していたほか、その後、犯行現場などを案内させ供述に矛盾がないことなどから、5日午前2時前に強盗の疑いで緊急逮捕したということです。

調べに対し郷原容疑者は「強盗したことは間違いない」と容疑を認めているということで、警察で動機などを調べています。

