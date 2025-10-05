お盆以来の開催となるボートレース蒲郡。G1「オールジャパン竹島特別」が開幕する。初日のハイライトは12R「ゴールデンレーサードリーム」。1号艇の平本真之が蒲郡の夜空で金色の輝きを見せるか。

1着選手に40グラムの純金インゴットが贈与されるゴールデンレーサードリームは3回目の実施となる。名誉ある1号艇を任された平本が中心だ。前検気配も決して悪くなかった。ならば先マイ濃厚。先にさえ回れば超高速ターンで後続を突き放してしまうだろう。

馬場は赤い勝負服が不気味さを漂わせる。3コースさばきは艇界屈指。スリットで少しでも先行すれば、平本の内懐を鋭く突いてくる。カドで白井も期待大。馬場に仕事をさせなければ吉川の粘り込みは十分だ。

＜1＞平本真之 スリット付近や乗っている体感は良かったです。ここ最近でもいい方です。1号艇に選ばれてうれしいし、期待に応えられるように頑張ります。

＜2＞吉川元浩 ペラは見ました。回ると思ったけど、回っていなかったです。でも、悪くないです。あくまでも前検の段階でですが。

＜3＞馬場貴也 ペラはノールック。このエンジンは出足の方じゃないですかね。前回の平高奈菜さんも出足は来ていたみたいですし。

＜4＞白井英治 足はまずまずで、特訓もみんなと一緒くらいでした。ペラはある程度叩いたけど、また調整はするつもりです。

＜5＞井口佳典 全く何もしていません。エンジンは悪くないと思います。まだ回転を把握していないから、乗り込んでいきます。

＜6＞瓜生正義 そのまま乗りました。勝率がいい割に班では一緒くらい。悪くないです。下がることはないし、直線は一安心です。ペラは自分の形に叩きます。