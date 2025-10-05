ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」は4日、3日目が終了した。予選最終日となるきょう5日の4日目、注目レースは12Rだ。

中島は2日目にインで完勝しており、予選ラストも抜かりなく勝利してみせる。捲りと逃げで3日目連勝の宮田は、予選トップを目指す走りとなる。宮脇は差して続くか。青木は展開をとらえて浮上する。

＜1＞中島秀治 天候が変わったけど変わらず足はいい。出足は気に入っているし伸びもいいレベル。足は間違いなくいい。準優1号艇もあるし足は十分なので、しっかり狙っていきたい。

＜2＞宮脇遼太 後半（2号艇）も伸び寄りでバランスを取って、足はいいです。乗り心地もいいです。

＜3＞大月遊雅 何もしていない。変わっていないです。

＜4＞宮田龍馬 気温に合わせて回転調整をしたらパッとしなかったので、結局、元の感じに戻していきました。行き足、伸びよりも、出足や回り足の方がいい感じになってきましたね。

＜5＞青木蓮 後半は回転を上げていって、このエンジンはこっちの方がいいみたい。ただ、出足に関しては満足できるレベルにはなっていない。数字を考えたら動いているとは思うけど、素性的に欲張ると悪くしてしまうかもしれないし…。

＜6＞沼田大都 ペラを叩いて後半はマシになりました。ただ、思ったより良くはない。ペラ調整だけで。