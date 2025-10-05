お盆以来の開催となるボートレース蒲郡でG1「オールジャパン竹島特別」が、きょう5日に開幕する。

50日ぶりの本場開催。その間にナイター照明がLED化された。地元選手の話だと、違和感はほとんどないらしい。7月19日が初下ろしのエンジンは今回が4節目。気温も10度以上違い、相場は固まっていない。

それでもお盆に池田浩二をメモリアル100Vに導いた38号機は注目機。手にした山田哲也（42＝東京）も「もらったままでも足はいい。握った時が力強い」と好感触。

そのお盆開催で伸びが抜群だった72号機は定松勇樹（24＝佐賀）がゲット。「みんなにいいと言われたけど、自分では普通くらい。ターンが合っていない」。佐々木完太（29＝山口）の65号機も好調だが「むちゃくちゃ伸びるとかはなかった」。いずれも微調整は必要だろう。

6秒66の1番時計をマークしたのは地元・愛知の吉田裕平（28）。「前回（お盆の50号機）より圧倒的にいい。すでに足的には出ている」と自信たっぷり。オープニング1R1号艇の大役をきっちり果たしそうだ。