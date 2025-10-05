地区シリーズ日本時間5日に開幕

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアで行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。打撃で相手に脅威を与える大谷について、ムーキー・ベッツ内野手は敬遠策も妥当と指摘した。

ドジャースが連勝したレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）。第2戦の7回、1死二塁で大谷が申告敬遠され、続くベッツが適時二塁打を放った。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは日本時間2日、ベッツの会見動画を公開。「俺でもショウヘイにはスイングはさせない。フィリーズもそうすると思うし、理解できる」と本音を語っている。

フィリーズとの地区シリーズ、勝ち進めばその後も、同様のシチュエーションになる可能性はある。ベッツは「ポストシーズンの残り試合でそうなると予想している。ショウヘイも試合の状況を理解している。とにかく自分のやるべきことをする準備をしておくだけだ」と静かに闘志を高めた。

米ファンからは、「ムーキーが過小評価されているのは、私たちにとって本当にありがたいことだ。彼は素晴らしいし、ショウヘイの後ろに彼というのは最高のコンビだ！」「関係ない。ムーキーは誰よりも投手陣を圧倒するだろう！」「彼らは（オオタニを）歩かせて、自分たちを苦しめるんだ」などの声も上がっていた。



