飯塚オート普通開催は、落雷による施設停電のため、4日の3日目全レースが中止となった。順延はせず、5日が最終日。優勝戦は10メートルオープンで、準決勝の車番上位選手が出場する。

4枠の荒尾が速攻戦に持ち込む。ハネと滑りが解消。エンジンのポテンシャルも引き出している。S攻勢から一気に攻め込むとみた。対抗は長田。全体的な上積みを求めて整備を施した。近況、Sが切れているのも大きい。好展開に持ち込む。篠原も戦える状態にある。怖い存在だ。

＜1＞浦田信輔 晴れの初日は手前が良かった。特に気になるところがなかった。消音では久々。エンジンは落ち着いている。今のセットと初日のセットを比べてみる。晴れのタイヤはある。

＜2＞岩見貴史 2日目があおったのでフォークを組み直した。初日くらい足周りが良ければいい。セットやっているので、晴れで乗って合わせたい。

＜3＞長田稚也 へッドを交換。かけた感じは低速の鈍さが取れたようだ。まだ全体的にパワーアップしたいので、メタルとロッドを交換する。Sは消音に合わせてクラッチをやったので練習で確認する。

＜4＞荒尾聡 2日目からは何もしない予定だった。ハネと滑りは大丈夫だった。エンジン的にもだいぶいい。こっちの車の方が伸びる。晴れタイヤはある。ブチなら2日目のもので、雨なら当てる。

＜5＞篠原睦 晴れの状態は良かった。いい状態にある。エンジンはこのままで、タイヤは当ててみて考える。Sは普通には切れている。

＜6＞有吉辰也 全体的にいいけど、もうひと伸びあってもいいのでセッティングしている。乗りやすさはある。晴れは3日目にやったセットで乗ってみて、初日の状態に戻すか考える。タイヤも走路状況で考える。

＜7＞金子大輔 2日目までは良くなかった。突っ込んで流れるし、伸びもなかった。ピストンとリングを換えてセットをいろいろやっている。あとはかけたり乗ったりしてみる。タイヤは前検に乗ったもので行く予定。