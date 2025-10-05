薮宏太、タイムループの舞台のけいこで“タイムループ” 繰り返してもいいのは「Hey! Say! JUMPのメンバーになれた時」
Hey! Say! JUMPの薮宏太が4日、東京・渋谷のPARCO劇場で行われたPARCO PRODUCE 2025 音楽劇『MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?』開幕前会見に参加した。
【写真】同じポーズを決めた薮宏太、梶原善はじめ豪華キャストたち
2022年に公開された映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』は、小さな広告代理店のオフィスを舞台に、社員全員が同じ一週間を繰り返していく「新感覚オフィス・タイムループ・ムービー」。社員がひとり、またひとりと、タイムループに巻き込まれていることを自覚していく様や、そこから一致団結して脱出しようとする様、そして予想外の結末に、観客が共感し口コミで人気が広がっていった。上映が3館からスタートした本作は、最終的に80館超の映画館で上映され、ロングランヒットを記録した。
主人公で映画オタクな広告プランナー兼営業の村田賢役を薮が務める。けいこを振り返ると「ただでさえタイムループするんですけど、けいこ自体がタイムループしている感覚に陥ってきて。何周か気付き始める。僕自身、5周目なのか、6周目なのか、7周目なのか、8周目なのかわからなくなって。途中で『あれ？5周目なのに7周目のせりふでしゃべっていた』ということが1回あって（笑）。『すみません！止めもらっていいですか？間違えてました』と」と苦笑いで回顧。「たくさんけいこしても、そういうこと起こる。観ているお客さんは不思議な感覚になると思う」と呼びかけた。
また、作品にかけてタイムループしてもいいタイミングを語ることに。薮は「カッコいいこと言ってもいいですか？」と前置きした上で「Hey! Say! JUMPのメンバーになれた時ですね」と話してニヤリ。「稽古も楽しいです。たまにメンバーと仕事する機会があると少し安心する部分があって。でも、稽古場に帰ってくると違う安心感もあって。そういう生活をしているのは、すごく恵まれているな」としみじみ。「Hey! Say! JUMPのメンバーになれて、ステキなメンバーと出会えた。今の自分につながっている。繰り返してもいいのかなと思います」と笑顔で話していた。
会見には、平間壮一、南沢奈央、森田甘路、岡田義徳、大空ゆうひ、梶原善、上演台本・演出のウォーリー木下氏、作詞・作曲・音楽監督の三浦康嗣氏も参加した。
■あらすじ
小さな広告代理店「Zコミュニケーション」。「チーム永久」のメンバーは、部長の永久（梶原善）、事務の神田川（大空ゆうひ）、クリエイティブディレクターの平（岡田義徳）、デザイナーの森山（森田甘路）、プランナーの吉川（南沢奈央）、プランナー兼営業の村田（薮宏太）、プランナー見習いの遠藤（平間壮一）の7人。遠藤と村田は同い年だが、入社は2年村田が早く、遠藤は村田のインテリっぷりを敬愛している。
今週は地獄だ。先輩の吉川が自分のキャリアアップ転職のためにとってきた案件（中身はしょうもなく、やる気は起きない）「味噌汁炭酸タブレット」のプレゼン資料作りの手伝いと、1ヶ月後に迫ったショッピングモールのクリスマスイベントの打ち合わせ（これはこれで毎年同じことをすればいいだけの大したことのない仕事）で時間に追われている。
あわただしく過ぎていく毎日、現実だと思っていたら実は月曜〜日曜の1週間をタイムループしている地獄だった!!社員が巻き込み・巻き込まれしながら、チームで新しい月曜日を目指す。
