負傷者リスト（IL）入りしていたドジャースのウィル・スミス捕手（30）が4日（日本時間5日）に第1戦を迎えるフィリーズとの地区シリーズを前に会見にのぞんだ。

正捕手であるスミスは今月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けた影響で、一度は試合復帰したものの13日にIL入り。その後の検査で骨折が判明していた。

第1戦はベンチスタートとなるスミスは「手の調子はすごくいい。ほぼ100パーセントに近い感じだね。プレーできるのが楽しみだし、チームの勝利に貢献したいと思っている。今の状態なら、9回まで全部受けても大丈夫だと思っている」と語った。

「自分がずっとここにいたいと思ってる理由は、毎年ワールドシリーズを本気で狙うチームだから。これほど毎年「優勝」を最優先にしてるチームは他にないと思う。その挑戦と目標が好きだし、そういう環境の中でプレーすることが自分にとって一番のモチベーションなんだ」と話し、DHとしての出場も問われると「うちには相当いいDHがいるからね。DHはもう心配いらないよ」と笑顔だった。