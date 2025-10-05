最後の交代枠で投入された遠藤。(C)TOSHI TAKEYA（SOCCER DIGEST）

　現地10月４日に開催されたプレミアリーグ第７節で、遠藤航が所属するリバプールが、チェルシーと敵地で対戦。遠藤はこの日もベンチスタートとなった。

　今季開幕から公式戦７連勝後、２連敗中のリバプールは開始14分、カイセドにペナルティエリア手前からスーパーゴールを叩き込まれ、いきなりビハインドを負う。

　前半のうちに追いつきたいところだが、中々思うようにチャンスを作れず。44分にはショートカウンターを発動し、サラーが左アウトサイドで上げたクロスにイサクがヘッドで合わせるも、枠を捉えきれない。

　０−１で折り返すと、63分にイサクのワンタッチ後にガクポが押し込み、ようやく同点に追いつく。
 
　その後はかなりオープンな展開になり、危ない場面も作られるが、GKママルダシュビリが好守を連発する。

　86分には最後の交代枠で遠藤を投入。リーグ戦４試合ぶりの出場となった日本代表のキャプテンは、ボランチに入った。

　このまま１−１でタイムアップかと思われたが、90＋５分にククレジャのアシストで   途中出場のエステバンに痛恨の被弾。土壇場で決勝点を浴び、１−２で接戦を落とした。

　リバプールは７連勝でスタートを切った後、３連敗となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

