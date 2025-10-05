◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日午前７時３８分開始予定）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。大谷がポストシーズンで登板するのは初めて。メジャーのポストシーズンで投手、それ以外のポジションでそれぞれ１試合以上スタメン出場するのは初で、投手が５番以上の打順に入るのも史上初だという。

いよいよ待ち望んだ舞台がやってくる。メジャー８年目にしてようやくたどりついたポストシーズンのマウンド。前日３日（同４日）の会見では「今はすごい楽しみにしています。もちろん緊張することもあると思うけど、シーズンをこれまで勝ってきて、またあした（第１戦で）プレーできることに喜びを感じている。健康な状態でまたあしたプレーできる状態を迎えられれば、それは自分にとって幸せなことだと思う」と心境を口にしていた。

レッズとのワイルドカードシリーズは２連勝で突破したドジャース。大谷は第１戦で初回先頭弾を放つなど２本塁打を放って勝利に大きく貢献すると、第２戦も１点リードの６回に適時打を放って試合を決めた。フィリーズはナ・リーグ東地区王者。レギュラーシーズンではドジャースの９３勝を上回る９６勝を挙げ、今季の直接対決でも２勝４敗と負け越した難敵だ。５６本＆１３２打点のシュワバー、ＭＶＰ２度のハーパーら強打者がそろうが、レギュラーシーズンで６月から１４試合に登板してきた大谷が、投球回制限などを解除し、挑んでいく。

フィリーズの先発は、クリストフェル・サンチェス投手（２８）。今季は３２登板で１３勝５敗、防御率２・５０と安定した投球を見せた左腕だ。大谷は今季、６打数１安打で５三振。４月６日に対戦した際には３打席連続三振に抑え込まれ、９月１６日に対戦した際も１打席目に二塁への内野安打を放ったが、２打席目からは２打席連続三振を喫した。通算でも１６打数４安打の打率２割５分、本塁打＆長打なしと苦しめられている。

地区シリーズは５試合制で、３戦先勝。短期決戦とあって、第１戦は大きな意味を持つ。前日の会見では「チーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思っています」とジョークを口にするなどリラックスモードだった大谷だが、投打の二刀流で大一番に挑む。山本由伸投手（２７）は８日（同９日）に本拠地で行われる第３戦で先発予定。佐々木朗希投手（２３）はブルペン待機し、場合によってはセーブシチュエーションでの登板もありそうだ。