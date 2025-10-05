【プレミアリーグ第7節】(スタンフォード ブリッジ)

チェルシー 2-1(前半1-0)リバプール

<得点者>

[チ]モイセス・カイセド(14分)、エステバン(90分+5)

[リ]コーディ・ガクポ(63分)

<退場>

[チ]エンツォ・マレスカ(90分+7)

<警告>

[チ]エンツォ・マレスカ2(40分、90分+7)

[リ]コナー・ブラッドリー(34分)、ドミニク・ショボスライ(79分)、アルネ・スロット(82分)

劇的チェルシー、18歳エステバン90+5分弾で王者撃破!! リバプールは公式戦3連敗&首位陥落