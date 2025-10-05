¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥é¥¤¥¹&¥µ¥«ÃÆ¤Ç¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡!!ÇÔ¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤Ï¥Ì¡¼¥Î¿·´ÆÆÄ¤Î½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡Ä
[10.4 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 2-0 ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè7Àá¤ò³«ºÅ¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï1-0¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î´ÆÆÄ300»î¹çÌÜ¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÃíÌÜ¤Î¿·²ÃÆþFW¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬ÃæÈ×¤ÇÀèÈ¯¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤ëFW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤È¤Î¶¦Â¸¤ò¿Þ¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤ÏÁ°Àá¤«¤é¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Á°È¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£Á°È¾4Ê¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éDF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âGK¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¤ÎÀµÌÌ¡£¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤éMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤âÏÈ¤òÂç¤¤¯³°¤ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾13Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éº£ÅÙ¤ÏFW¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËFW¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¨¥¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î³°¤Ø¡£¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¦¡£DF»þ¤Ëº¸É¨¤òÀÜ¿¨¤·¤¿¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤¬°ìÅÙ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ë¤âÁ°È¾29Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¤òÃÇÇ°¡£¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Éé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Å±ÀÎ©¤Á¹þ¤á¤ë¤â¸ÅÁãÂÐÀï¤ÎMF¤¬¤½¤Î±À¤òÀ²¤é¤¹¡£Á°È¾38Ê¬¤Ë¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤È¸òÂå¤·¤¿MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¡¢GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆµÍ¤á¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£ºÆ»°¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÊø¤·Êý¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¸åÈ¾20Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤ÎÎ¢¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎPK¤ò¥µ¥«¤¬¹ë²÷¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°200»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç½Ë¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£200»î¹çÌÜ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë´ØÍ¿¿ô¤¬¡Ö100¡×¤ËÅþÃ£¤·¡¢µÏ¿¤Å¤¯¤·¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
