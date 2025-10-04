ケンカのたび音信不通に…。“逃げ癖男子”と恋が続かない本当の理由
ちょっとしたケンカの後に急に連絡が取れなくなる。数日後、何事もなかったかのように戻ってくる…。そんな“逃げ癖男子”に振り回された経験はありませんか？最初は「仕方ないか」と思えても、繰り返すほどに不安と疲れが積み重なり、心はどんどんすり減ってしまいます。今回は、そんな“逃げ癖男子”と恋が続かない本当の理由を解説します。
問題から逃げて“時間稼ぎ”している
逃げ癖男子は、話し合いや対立を極端に避けがち。「責められたくない」「面倒だから放っておこう」という心理で連絡を絶ち、その場をやり過ごそうとします。でもそれは解決策ではなく、単なる“時間稼ぎ”。根本的な問題が残るため、同じトラブルを何度も繰り返してしまうのです。
残される側は不安と孤独でつらい思いをするだけ
一方的に無視されると、「嫌われた？」「別れるのかな？」と不安が止まらなくなります。会えない時間に自分を責めたり、相手の気持ちを探り続けたり…。恋愛が与えるはずの“安心感”は消え、孤独感ばかりが強くなるのです。
「謝れば済む」を繰り返す危ういループ
しばらくして戻ってきた時に軽く謝って終わらせるのも逃げ癖男子の典型パターン。肝心の話し合いを避けるため、“逃げる→戻る”を繰り返す危険なループに陥ります。この姿勢こそが関係をじわじわ壊す元凶。本気で向き合う覚悟がなければ、恋は長続きしません。
恋愛で本当に大切なのは「衝突しても一緒に乗り越えられること」。逃げてばかりの男性に振り回されるより、安心して心を預けられる男性を選ぶことが、幸せな未来を手に入れる近道ですよ。
