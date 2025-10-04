都合の良い存在ということ。遊び目的の男性が見せる「定番行動」
意中の男性と親密な関係になったとしても、男性からは都合の良い存在としてしか見られていないケースも
そこで今回は、そんな遊び目的の男性が見せる「定番行動」を紹介します。
２人の関係性をハッキリさせようとしない
遊び目的の場合、男性は２人の関係性をハッキリさせようとしないもの。
女性が「私のこと好き？」と質問したところで答えを濁すでしょうし、ましてや告白なんて絶対しません。
個人的な情報を明かそうとしない
遊び目的の場合だと、男性はほぼ確実に個人的な情報を明かそうとしないものです。
住まいや勤め先を教えてくれないでしょうし、マッチングアプリなどでの出会いとなれば本名さえ教えてくれないこともあります。
いつも突然デートに誘ってくる
遊び目的の場合、男性がデートに誘ってくるのはいつも突然でしょう。
要は自分の都合の良い時にしか会いたくないので、逆になかなか女性が自分の都合に合わせてくれる様子がないとなると、関係が自然消滅するように行動するはずです。
意中の男性の行動が今回紹介した内容に当てはまるなら、ほぼ確実に男性の方は遊び目的であると判断してくださいね。
