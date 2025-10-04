「その話もっと聞かせて」は男性の“本命サイン”。確信していい３つの理由
男性から「その話もっと聞かせて」と言われたことはありませんか？一見すると何気ない会話の一コマに思えますが、実はこの一言には“本命サイン”が隠れているんです。そこで今回は、その言葉が“本命サイン”と確信していい理由を３つ解説します。
あなたへの関心が強いから深掘りする
興味のない相手なら「ふーん」で終わる話も、本命女性には違います。「それってどういう意味？」「もっと詳しく教えて」と男性が掘り下げようとするのは、強い関心があるからこそ。知りたい欲求が会話の熱量に表れているのです。
会話を少しでも長引かせたい気持ちがある
「もっと聞かせて」は“まだ終わらせたくない”という心理の裏返し。本命女性との会話は、それ自体が楽しくて心地いい時間だからこそ、少しでも長引かせたいと思うのです。無意識に会話を引き伸ばすのは、恋心が強い証拠でしょう。
価値観を理解しようとしている
あなたの趣味や考え方を詳しく知ろうとするのは、「自分と価値観が合うか確かめたい」という本気の気持ちの表れ。将来を意識しているからこそ、価値観を深く理解しようとする行動につながります。単なる社交辞令ではなく、未来を見据えた態度なのです。
「その話もっと聞かせて」という一言は、男性の真剣な想いがにじみ出たサイン。次にその言葉を聞いたときは、迷わず本命サインと“確信”してOKですよ。
🌼「これ食べてみて」が本気の証拠？食事シーンに隠れた男性の“本命サイン”