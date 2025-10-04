「前はもっと優しかったのに…」男性が妻の愛情を感じなくなる瞬間
男性は妻の愛情を感じられなくなると、妻への気持ちがどんどん冷めていくもの。
そこで今回は、男性が妻の愛情を感じなくなる瞬間を紹介します。
愛情表現やスキンシップがない
結婚生活が長くなってくるにつれ、夫のことを１人の男性としてあまり意識しなくなってしまうと、徐々に愛情表現やスキンシップが減ってしまうもの。
そんな日々の積み重ねによって夫が「妻に愛されていない」と感じてしまうことがあります。
自分に対しての言葉が乱暴に
結婚前は夫に思いやりや優しさを感じる言葉をかけていたのに、結婚後に徐々に夫に対して言葉遣いが乱暴になってくる女性は少なくありません。
そうなると男性は妻に対して「見下されている」「貶されている」と感じるようになって、妻からの愛情を感じられなくなっていきます。
生活する中で素を出していくことは大切ですが、夫に対してのリスペクトを忘れないようにしましょう。
見送りをしてくれないし、帰宅を待っていてくれない
男性が結婚生活で妻に期待しているのが、仕事に出る時に見送ってくれたり、自分の帰宅を待っていてくれたりすること。
新婚のうちはそれが当たり前だったのに、徐々に妻が面倒になって手抜きするようになると、男性は妻の愛情を感じられなくなっていきます。
共働きや時間のサイクルが合わないなら仕方のないことですが、そうでないなら妻側も努力してあげましょう。
「妻に愛されていない」と感じると、中には他の女性に関心を向けるようになる男性もいますので、そんな事態を招かないためにも夫に対してきちんと愛情を示していきましょうね。
🌼離婚したくなるのも当然。夫がドン引いた「妻のありえない行動」