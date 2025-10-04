40代からの「おば見えvs若見え」。プロが教える【ユニクロ】アイテム選びの“正解”
40代に入ると、「同じ服でもなぜか老けて見える」と感じることが増えてきます。特に【ユニクロ】のようなベーシックブランドは、選び方を間違えると一気に“おば見え”してしまうことも…。でも、シルエットや色、小物使いのポイントを押さえれば、プチプラでもぐっと若々しくおしゃれに見せることは可能です。そこで今回は、プロが教えるアイテム選びの“正解”を具体的な商品例とともに解説します。
隠すほど逆効果？「ゆるすぎトップス」は卒業しよう
40代になると気になるのが体型の変化。つい「隠したい」と思ってオーバーサイズのトップスを選びがちですが、実はこれが“おば見え”の大きな落とし穴です。ダボっとしたシルエットは重たさを生み、逆に老け込んだ印象に。
＜おば見えアイテム＞エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ/5分袖
＜若見えアイテム＞ソフトリブクルーネックT/長袖、ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター
程よくフィットするリブ素材や、ハリ感のあるミラノリブなら体のラインを拾いにくく、すっきりとした印象に。特に明るめカラーは顔映りをよくし、健康的で若々しい雰囲気を演出してくれます。
無難な「黒パンツ一択」こそ、おば見えの原因に
「とりあえず黒パンツを選んでおけば安心」と考えているようだと、全身が沈んで“地味なおばさん風”に見えてしまうことも。
＜おば見えアイテム＞スマートアンクルパンツ（黒）
＜若見えアイテム＞タックワイドパンツ、コーデュロイカーブパンツ
大人こそ挑戦したいのがニュアンスカラー。ベージュやモカなど落ち着いた色味は派手すぎず、でも洒落感をしっかりプラス。シルエットもアップデートすれば、「無難」から「今っぽい若見え」に一歩抜け出せます。
便利だけど「ラウンドミニショルダーバッグ」一辺倒にならないで
大ヒット中のラウンドミニショルダーバッグ。確かに便利ですが、40代女性が毎日のように持つと“便利＝無難”になりがち。丸みのあるフォルムは可愛らしさが強く、場合によっては子どもっぽく見えてしまいます。
＜おば見えアイテム＞ラウンドミニショルダーバッグ
＜若見えアイテム＞ソフトパフィーショルダーバッグ、メッセンジャーショルダーバッグ
スクエア感やボリューム感のあるデザインに切り替えるだけで、40代女性のスタイルに洗練と今っぽさが加わります。バッグ選びこそが、若見えの近道になるのです。
40代のおしゃれは「無難」か「若見え」で大きく差がつきます。同じユニクロでも、選び方ひとつで印象は激変。迷ったときはこの記事を見返して、次の買い物の参考にしてみてくださいね。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています