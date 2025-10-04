下腹を凹ませてウエストほっそり！１日10回【ぽっこりお腹を解消する】簡単エクササイズ
「ぽっこりお腹をどうにかしたい…」という悩みに応えるのが、腹筋の簡単エクササイズ【リバースクランチ】です。足を持ち上げて下腹部を意識的に動かすことで、「腹直筋」を中心に腹筋全体と体幹を効率的に強化。シンプルな動きながら、お腹周りを均整のとれた細いラインへ導いてくれます。
🌼デスクワークでお腹ぽっこり…半年でウエスト−10cm！１日５分の【簡単姿勢リセット習慣】
リバースクランチ
（１）床に仰向けになって両腕を頭の後ろで組み、脚を上げてひざを曲げる
（２）腰を浮かせて、息を吸いながら体を丸めるように両ひざを胸の方に動かしていく ※腹筋を使うことを意識して、体を曲げきったところで２〜３秒間、息を止めて腹筋を使った状態のまま静止します
（３）腹筋に力を入れたまま、息を吐きながらゆっくりと（１）の体勢に戻していく
これを“１日あたり10回を目標”に行います。なお、“脚の動き”に意識が向いてしまいがちですが、あくまで腹筋運動。体幹の屈曲がポイントとなるので、「腹筋の収縮や体幹を意識して実践すること」が効果を高めるポイントです。また、「なるべく腹筋の力を緩めないこと」、「両ひざを離さないように動かすこと」の２つを心がけて実践してくださいね。