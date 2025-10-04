事前に根回しします。男性が浮気を「ごまかす方法」とは
浮気する男性は日頃から浮気をごまかすために根回し的な行動をしているもの。
そこで今回は、そんな男性が浮気を「ごまかす方法」について紹介します。
急に仕事の予定が入ることを彼女にわからせておく
浮気を画策している男性は浮気相手と会うわけでもないのに、「急に残業になって…」「週末出張しないと…」などと理由をつけて、あえてデートの約束をドタキャンします。
しかもその残業や出張は前々からわかっていたことで、しかも本当に残業や出張だったりするので、そこが厄介なポイント。
うっかり者であることを遠回しにアピールする
浮気を画策している男性は、あえて自分のことをうっかり者であることを遠回しにアピールします。
例えば、寝過ごして待ち合わせに遅刻する、デートの約束をすっぽかすなど、「忘れっぽい」「うっかり…」とアピールしておくことで、急に約束をドタキャンされても「彼なら仕方ない…」と彼女に思わせておくのです。
実際、浮気を頻繁に繰り返す男性ほど、普段から「覚えてない」「忘れた」と言いがちなのが、その証拠と言えるでしょう。
友達と口裏を合わせておく
男性は友達のことになると、たとえ友達が間違ったことをしていても庇いたがる傾向があります。
そのため、浮気をしている際は「一緒にいたことにしておいて」と友達と口裏合わせしておくもの。
なので、今までにないペースで特定の男友達と出かける予定が増えていたら、浮気を疑った方がいいでしょう。
浮気をするために色々と事前工作する男性は少なくないので、ぜひ今回紹介した行動を彼氏がしていないか確認してみてくださいね。
