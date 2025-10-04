重たさ一掃！大人世代に似合う“マイナス５歳見え”【レイヤーショート】の最旬ルール
年齢を重ねると「髪が重たく見える」「トップがつぶれて老けて見える」といった悩みが増えてきます。そんな大人世代の救世主が【レイヤーショート】。ショートのすっきり感にレイヤーの軽やかさをプラスすることで、顔まわりがパッと明るくなり、“マイナス５歳見え”を叶えてくれるんです。そこで今回は、大人女性にこそ似合うレイヤーショートの最旬ルールをチェックしてみましょう。
🌼【簡単なのにアカ抜け】結び方を一工夫。大人世代に似合う「こなれヘアアレンジ」３選
【魅力】大人世代にこそ似合う「レイヤーショート」
ショートヘアは若見え効果が高いスタイルですが、全体が重くなると逆に“おば見え”することも。そこで活躍するのがレイヤーです。
トップや顔まわりに段差を入れることで自然な動きが生まれ、髪全体にふんわりとした立体感がプラスされます。これが、疲れ顔を明るく見せる秘密。さらに首元がすっきり見えるので、小顔効果も期待できます。
【ポイント】若返りを叶えるカギはスタイリング
レイヤーショートを若々しく見せるには、トップのボリュームが重要。根元を立ち上げるようにドライヤーで乾かすだけでも、ふんわり感が出て印象が大きく変わります。
また、顔まわりに軽いレイヤーを入れると、表情が柔らかくなり華やぎ度アップ。スタイリングでは、毛先を外ハネに遊ばせると抜け感が生まれ、今っぽい仕上がりに。“軽やかさ”を演出するスタイリングが若返りのカギです。
【似合わせ】顔型や髪質に合わせて調整しよう
レイヤーショートはアレンジ次第でどんな顔型にも似合う万能ヘア。丸顔ならサイドに落ちる髪を長めに残すとシャープに、面長ならサイドに動きを出してバランスよく見せられます。
また、髪が細くてボリュームが出にくい人も、レイヤーを入れることでふんわり感が簡単に演出可能。大人世代こそ、美容師さんと相談して自分の輪郭や髪質に合ったレイヤーショートを見つけるのがおすすめです。
「重たい」「老けて見える」と感じ始めたら、軽やかさと立体感が加えるだけで、グッと若々しくアカ抜けた印象に。次のサロン予約では、思い切ってレイヤーショートをオーダーしてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞