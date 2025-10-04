不倫は一生付いてきます…男が不倫している時に言うこと
「うちの旦那は不倫なんてしない！」と、誰でも信じたいでしょう。
ところが現実は、妻に隠れてこっそりと不倫している男性が多いです。
ただ、不倫している男性には、決まって「言うこと」があるもの。
これからご覧いただくセリフを言われているかどうかで不倫は見抜けますよ。
｜「また仕事が入った」
不倫相手と会うには、外出する口実を作らなければいけません。
そのため、不倫している男性は「また仕事が入った」と言うことが度々あります。
仕事と言って向かっている先は、不倫相手のもとです。
｜「この格好、おかしい？」
不倫している男性は、オシャレするようになります。
それだけでも怪しく感じるでしょうが、「女性から見てどう思うか」を、妻に確認する男性もいるのです。
新しい服を着た旦那に「この格好、おかしい？」と聞かれたことはないでしょうか。
不倫相手に良く思ってもらいたい旦那は、女性の好みを把握したがります。
つまり、不倫相手から好かれるためにあなたを利用している状態ですから、「見くびられている」と捉えるべきです。
｜「飲み過ぎて帰れなくなった」
男性には付き合いがあるゆえ、飲みに行くこともあるでしょう。
ただその時、「飲み過ぎたから帰れなくなった」「終電を逃した」などと言われる場合も、不倫している可能性が高いです。
これらは、不倫相手と泊まるための口実。
外泊することを不審に思われないよう、「飲み過ぎ」を理由にしているのです。
｜「何か欲しいものある？」
不倫している男性は、妻に後ろめたい気持ちがあります。
そのため「何か欲しいものある？」と言って、妻の機嫌を取るでしょう。
欲しいものをもらったあなたは、満足するかもしれません。
しかしそれでは、不倫している旦那の思うつぼ！
記念日や誕生日以外でそうした発言をされる場合は、疑ってかかるべきです。
あなたの旦那に、これらの発言は見られませんか？
不倫を平気でする男性は、一生不倫し続けるもの。
もし言われているなら、不倫を疑うと同時に、これからのことを考えた方がよいかもしれません。
