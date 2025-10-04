密かに喜んでます。男性が「愛する彼女にされて嬉しいこと」３つ

写真拡大


「彼氏が喜んでくれるなら何でもしたい」と思っている女性は少なくないでしょう。

そこで今回は、男性が「愛する彼女にされて嬉しいこと」を紹介します。

｜感謝される


愛する彼女に感謝されると男性はとても嬉しい気持ちになります。

なので、彼氏に何かしてもらった際、どんな小さなことでも「ありがとう」「うれしい」と感謝の気持ちを伝えましょう。

男性から「いつも彼女はしてくれて当然という態度をする」と思われてしまっては損です。

｜じっと目を見つめてくれる


男性は愛する彼女に愛情のこもった眼差して見つめられるのが大好き。

それだけで「自分は愛されているんだ」と自信を持つ男性は少なくありません。

照れ臭さで彼氏の目を直視できない女性もいますが、それだと男性に「僕のことあまり好きじゃないのかな？」と不安を感じさせてしまうので、注意しましょう。

｜別れ際に寂しそうな態度をされる


愛する彼女がデートなどの別れ際に寂しそうな態度を見せることに嬉しさを感じる男性は少なくありません。

そんな瞬間、「彼女ともっと一緒にいたかった」「彼女も同じく寂しいんだ」と思って男性はキュンとします。

それだけで次回のデートを楽しみにしてくれるようにもなるでしょう。

ほんの少し言動を工夫するだけで、男性は素直にうれしいと感じてくれるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

🌼言われてぇー！男性の恋のテンションが上がる「彼女のセリフ」