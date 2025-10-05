堂安律が起点となった得点は取り消し。フランクフルトはバイエルンに０−３完敗、ディアスに２ゴールを許す
現地10月４日に開催されたブンデスリーガの第６節で、堂安律を擁するフランクフルトが伊藤洋輝が所属する王者バイエルンとホームで対戦した。
堂安がいつものように右サイドハーフで先発したフランクフルトは、開始早々に先制を許す。キックオフからわずか14秒、GKノイアーのロングフィードの流れから、ニャブリにクロスを供給されると、最後はディアスにダイレクトで押し込まれた。
10分には敵陣ゴール前でこぼれ球に反応した堂安が決定機を迎えるも、シュートはGKノイアーにブロックされる。さらにその４分後には、堂安が右サイドで起点になり、中央へ折り返し。ラーションが繋いでバオヤが右足でネットを揺らすも、オンフィールドレビューの結果、日本人MFがハンドを取られて同点弾とはならず。
得点を奪えずにいると27分、自陣ボックス手前の左からケインに強烈なミドルを突き刺されて追加点を与えた。このまま２点ビハインドで前半を終える。
後半に入ってもホームチームは劣勢が続くなか、70分にチャンスを迎える。敵陣ペナルティエリア手前の中央でマイナスのパスを受けた堂安がコントロールショットを放ったが、ゴールの右に外れる。
84分にはカウンターを受け、ディアスにボックス内への侵入を許すと、強烈な左足のシュートをニア上に決められた。
このまま試合は０−３で終了し、敗れたフランクフルトはリーグ戦２試合ぶりの黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律が起点となった幻の同点弾！
堂安がいつものように右サイドハーフで先発したフランクフルトは、開始早々に先制を許す。キックオフからわずか14秒、GKノイアーのロングフィードの流れから、ニャブリにクロスを供給されると、最後はディアスにダイレクトで押し込まれた。
得点を奪えずにいると27分、自陣ボックス手前の左からケインに強烈なミドルを突き刺されて追加点を与えた。このまま２点ビハインドで前半を終える。
後半に入ってもホームチームは劣勢が続くなか、70分にチャンスを迎える。敵陣ペナルティエリア手前の中央でマイナスのパスを受けた堂安がコントロールショットを放ったが、ゴールの右に外れる。
84分にはカウンターを受け、ディアスにボックス内への侵入を許すと、強烈な左足のシュートをニア上に決められた。
このまま試合は０−３で終了し、敗れたフランクフルトはリーグ戦２試合ぶりの黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律が起点となった幻の同点弾！