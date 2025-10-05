【一問一答】大谷翔平 初のポストシーズン登板へ「健康な状態で明日を迎えられることに感謝」



大谷翔平 写真：Creative 2/アフロ

ドジャースの大谷翔平（31）が現地3日（日本時間4日）、敵地シチズンズ・バンク・パークで行われた試合前会見に出席。翌日に控えるメジャー初のポストシーズン登板を前に、穏やかな表情で質疑に応じた。

「もちろん緊張もあるとは思いますけど、まずはまた明日プレーできることに喜びを感じていますし、健康な状態で迎えられることが幸せ」と語った大谷。

昨年は打者として初めてプレーオフの舞台に立ち、今年は二刀流として再び大舞台へ。

ワイルドカードシリーズを突破したチームを牽引するエースとして、フィラデルフィアの熱狂の中に乗り込む。





【一問一答】大谷翔平 記者会見

―― 去年は野手で、今年は二刀流でポストシーズンに臨みます。マウンドに上がる気持ちは？

今はすごく楽しみにしています。



―― 緊張よりもワクワクの方が大きい？

もちろん緊張することもあるとは思いますけど、これまで勝ってきて、また明日プレーできることにまず喜びを感じていますし、健康な状態で明日を迎えられればそれは幸せなことだと思っています。



―― 数週間前のフィリーズ戦での好投が自信につながっていますか？

シーズンの最後までリハビリをやり切って、過程を終えられたのは素晴らしいことでした。フィリーズは素晴らしいチームですが、挑戦する気持ちを持って自分たちの野球をすれば勝機はあると思います。



―― フリードマン編成本部長が「10月は普通のピッチャーとして扱う」と語っていました。救援登板の可能性は？

いけと言われた時はいける準備をしています。先発に関しては体調を合わせて、イニングも含めてベストを尽くすのが自分の仕事です。



―― フィラデルフィアのファンの印象は？

野球に対する熱量がすごく高いですね。球場の雰囲気も素晴らしいですし、チーズステーキが本当においしいクラブハウスだなと思っています。



―― 短期間で同じ相手と対戦する難しさは？

お互いに前回の対戦から学んで臨むと思います。どう攻めるか、どう抑えるかをそれぞれ勉強して試合に入ると思います。



―― 球速が上がる傾向がありますが、意識は？

自分は試合になると球速が上がるタイプだと思います。ただ、全体のバランスが大事。興奮をしっかり制御して試合を作りたいです。



―― 手術・リハビリを経てここまで来ました。今の気持ちは？

健康な状態でここまで来られたことに感謝しています。こういう舞台で、素晴らしい相手に投げられること自体が幸せです。



―― レギュラーシーズン最終戦で休養を取りました。その判断について？

後悔はないです。ポストシーズンを見据えた判断ですし、自分やチームの状態を考えて良い選択だったと思います。



―― 本塁打王シュワーバーとの対戦については？

素晴らしい打者です。前回とラインナップも変わると思うので、チーム全体としてどう抑えるかを考えたいです。



―― 佐々木朗希投手の復帰について？

本当に心強いです。朗希が健康な状態で戻ってきたのはチームにとって大きい。ブルペンも活気づいていると思います。

