サッカー明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は4日、ホームで岡山と対戦し、1対1で引き分けました。後半、同点ゴールをあげた白井永地選手、クロスを上げチャンスを作り続けた小野裕二選手、新井泰貴選手、入江徹監督の試合後のコメントをまとめてお伝えします。

＜白井選手＞

――試合を終えて率直な思い

「勝ち点3しか今僕たち本当にいらないので、そういった意味では本当に悔しい試合になってしまいました」





――前半はボランチとしてどんな思いでプレーしていたか「前半はどこまで相手が来るのか、自分に誰が来るのかというのをずっと45分間考えてプレーしましたけど、なかなかあそこでズレを作り出せず、そこでハーフタイムに入って、チーム全体として前への背後の認識も含めて、その相手の間伸びさせるという空間を作ったので、後半の中では試合の中で修正できたかなと思います」――後半、同点ゴール、気持ちで押し込んだ「必ず得点を取らないといけない展開で、あそこで僕と新井の2人がダブルボランチですけど、2人がボール前に入ってしまって、リスクはかかりますけど、本当にリスクを背負っていても得点を取らないといけないので、そういった意味では2人の関係性でもよくああいうゴールにつながったかなと思います」――どんなことを意識していた「前への意識もありましたし、0-1で負けている状況、本当にゴールしか必要ないと思っていましたし、そこに対してのリスクもかけながら、チームとしてゴールに向かえたかなと思います」――結果的に14試合勝ちがない「僕自身、この状況を変えるために夏にここに来て、状況を変えられず、すごく責任を感じていますし、それでもたくさんのサポーターがスタジアムに足を運んでくれて、応援してくれる、それが当たり前じゃないと思っていますし、このエンブレムをつけている以上、そこに応えないといけないし、不甲斐ない、自分をすごく感じながらも、ピーチに立っている以上、責任を持って、誇りを持って、チームのために戦いたいと思っています」――2週間どんな期間にしたいか「必ずここから残留するために、這い上がるために、また1からこだわって、次の試合に向けて準備したいと思っています」――前半から後半にかけてチームが変化した「ハーフタイムに選手が思っていることの意見交換もたくさんありましたし、そこでぶつかるシーンもありましたけど、それは全員が勝ちたいから、そういうシーンが自然と生まれるし、それが当たり前に起こるのが多分強いチームだと思うし、そういう勝ちたいという意志というのが、チームの中で今出ていますし、その中でいい正解を見つければいいかなと思っていますし、そういうシーンもありながら、後半にパワーを持って入れたので、これをスタンダードにして、必ず次の試合で勝ちたいと思います」

＜小野選手＞

――試合の結果

「悔しいですし、本当にサポーターの方には申し訳ないなという気持ちが一番になります」



――2か月半ぶり、チームが苦しい中、絡めなくてもどかしかったと思うが

「そうですね、できるだけ試合に出てなくても、チームにいい影響が与えられるように、練習から100%やってきたつもりでしたし、自分が試合に出た時に、どういうプレーをしてチームに結果を与えられるかというところもイメージしながらずっと練習していたので、今日こういうチャンスをもらえた中で、自分が結果を残せなかったというのは、本当に自分の力の無さというのをまた感じました」



――久々に自分のチャントを聞いた

「やっぱりたくさんの方が自分に期待してくれていると思いますし、応援してくれていると思うので、今日来てくれた方もそうですけど、アルビのサポーターの方たちと一緒に喜びを分かち合いたいなという気持ちでいっぱいです」



――14試合勝てていない

「この14試合に勝てていないという状況は、その結果というのはもう変わらないですし、ただ、その結果を招いたのも自分たちですし、そこからしっかり目を背けずに、自分たちには何が足りないのかというのを日々、模索しながら、自分たちが本当にやれることというのはピッチで、もちろん練習もそうですけど、100%常にやるということなので、そこをしっかり続けていきたいなと思っています」



――2週間リーグ戦が空きますが

「試合に勝つための準備というのは、やはりしないといけないと思いますし、2週間という時間がありますけど、その一瞬を無駄にしないようにしていきたいなと思います」

＜新井選手＞



――試合を終えて率直な感想を

「本当に勝ちが必要なゲームだったので、勝ち点3というのは取れなくて残念に思います」



――チームとして狙いだったのか、動きの中での連携でのゴールだったのか？

「もちろん、ペナルティエリアに入っていくという狙いもありましたし、自分自身、前半の失点につなげてしまったので、何としても取り返したいという気持ちで、ゴールに関わりたいという気持ちで入っていって、結果的に得点につなげることができて良かったと思います」



――ゴールシーン振り返って

「本当にチームとして勝ち点3というところに向かっていく中で、ボランチ2枚がああやってペナルティエリア内に入っていくというのは、もちろんリスクもありましたけど、そうやって得点を生むことができたので、もう1点取らなきゃいけなかったですけど、1点取れて、そこは良かった点ではあるかなと」



――14試合勝利がない、試合に出ている選手として

「これだけ多くのサポーターの方が、ずっと応援し続けてくれている中で、これだけ勝ちを届けることができないというのは、ピッチに出ている責任をとても感じますし、残り試合、その勝ち点3だけを見つめて、努力し続けたいと思います」



――勝ち点３のためチームとしてどう臨む？

「やっぱり、自分自身のああいう失点につながるような、致命的なミスというのは絶対になくさなきゃいけないと思いますし、その中でも、やっぱり相手の嫌がるようなボールに向かうプレーというのは、どんどん増やしていきたいなと思います。やっぱりチームの中でもっとすり合わせなきゃいけないところもあると思いますし、ボールに向かっていく姿勢だったり、そういう質の部分もそうですし、ボールにかける枚数もそうですし、どんどんチームメイトでもっと共有して、もっと力強いチームになって勝ちにつなげられるように、この2週間、死ぬ気で努力したいと思います」



――前半と後半で攻撃も変わった

「やっぱりどうしても足元につなぐようなボールが前半は多かったと思いますし、背後を狙うボールだったり抜け出しだったり、そういうのがちょっと少なかったかなというのは前半は思いますし、それが後半になってシンプルに背後を狙ったりだとか、そうすることによって足元が空いてきたりというところがあったので、そういう変化があって、自分たちのリズムも少しできてきたのかなと思います」



――監督からの声掛け？

「そうですね。背後を狙う回数が少ないというのは、ハーフタイムの話の中でありましたし、そういったところはありました」



――サポーターは厳しい声よりも、コールがあるような感じ、どんな思いか

「そうですね。残留の可能性がある限りは、こうやって少しでも前向きな声をずっとかけ続けてくれている中で、自分たちが姿をベンチに戻っても声を出し続けてくれたりだとか、その声に応えられていない不甲斐なさというのはとても感じますし、また2週間空きますけど、次の試合でそうやって応援してくれる方々に、その応援に応えられるような前向きなプレーというのをどんどん増やしていきたいなと思いましたし、一緒に勝ち点3を取って、残り試合を喜べるように頑張りたいなと思います」



――2週間どういう部分を積み重ねるか？

「やっぱり技術的に足りない部分も多くありますし、ゴールに向かうプレーだったりというのは、もっと回数を増やさないといけないと思いますし、守備のところでの自分の特徴だったりも、もっとレベルアップさせないといけない部分は全然あるので、そこにしっかりと目を向けて努力したいなと思います」

＜入江監督＞

――試合の総括を

「前半、自分たちが狙いとしてる形っていうのは作ることができない中で、自分達がリズム掴めなかったところで、ハーフタイムまず自分たちの狙いって言ったところしっかりやっていくっていったところを修正して後半に入って、選手の交代等もありながら、自分たち狙いとする部分がある中で、相手を少し押し込むことができた。そんな形でしっかりピッチを広く使う中で追いつくことができた。後はその追いついた後も形は作れても最後決めきることができなかった、そこのところはもう少し自分たちの力を上げる部分であったり、もう少し、もう一度やり直す工夫って言うのも必要かなと思います」



――小野選手の起用の狙いは



「彼自身も起点にもなりますし、背後に抜けるっていうのもタイミングよく動くことができるので、そういった部分で前線のところで中央だけじゃなくサイドに上手く流れて起点を作るって言った部分。チームとしては背後にというのを今日は強調して狙おう。その中で足元だったり、スペースを活用していこうと。うまくボール動かしながら左右動かしながらピッチを広く使って中で必ずスペースができてくると思いますので、そういったところ徹底的に意識した中で攻撃していこうって狙いだったんですけど、全体的に足元がかなり多かった。逆に岡山さんの前へのプレッシャー、それを出させないためにって言う中でスタートしたんですが、ちょっとそこは思うように出なかったのかと思います」



――舩木選手ではなく、早川選手を起用。守り方を変えたい狙いか

「そういう訳では無いですけど、しっかりそのまぁ彼が出た時しっかりとパフォーマンスを出してくれてますし、そういったラインのところだって全体のところって言う部分で決して変えるって言う選択になるパフォーマンスではなかったのでそのまま起用しました」



――得点場面はボランチの2人が上がっていたがその辺の狙いは

「ゴール前に人数をかけるって言った部分っていうのは、常日ごろから意識してるんでそれをまぁ左右うまく幅を使いながらって言った。なおかつ背後といったところで相手を押し込んで、その押し込んでいくと、必ずその相手が下がったところのマイナスだったりって言う部分が空いてくるって言うのは、もう自分たちのスカウティングのところでわかっていたので、そこを狙おうと」



――勝ち点１に終わってしまった

「今のこの形を前半から出さなければいけなかったって言うのはありましたけど、前半から徹底してやりたかった。あとはそこに対してチャンスもありましたし、そこのクオリティーだったり、自分のゴール前で落ち着いた判断ができ状況がしっかり把握できているか、また違ったチャンスも作れたのかなって言った部分も冷静さも改めて必要なのかなと思います」



――前半から後半にかけてやった修正というのは

「足元っていうのはかなり潰されてしまって、潰されてこぼれたセカンド拾えていない。そこに対して背後を狙って、相手に対しプレッシャーかけている中で、セカンド狙いのところを意識した中で、後半はそういった形っていうのは作れたのかな。背後もそうですし、サイドの裏って言った部分のスペース。そういったところを起点にしながら、つぎどこを見ていくか。前半そこがなかなか作れなかった」



――どういったことがきっかけで変化が生まれた？

「ハーフタイムに映像を見た中で、修正をかけて、それに対して選手が後半に入って、立ち上がりオフサイドになりましたけど、堀込選手のフィードでチャンス作れた、そういう形で最初からそういう形作るっていうのはできた。狙った形がたくさんあれば、もう少しの前半の戦い方も変わってきたのかなと言う感じです」







リーグ戦は残り5試合。

次はアウェーで東京ヴェルディと対戦します。